QUANDO ASIA NON ERA ANCORA VITTIMA MA SOLO UNA BULLETTA DA TWITTER - ''UN LAIDO FIGLIO DI PUTTANA CHE BRUCERÀ ALL'INFERNO'': QUESTO SCRISSE NEL MARZO 2016 DI LUCA GUADAGNINO CHE AVEVA OSATO RIFARE 'SUSPIRIA' DEL PADRE DARIO. IL REGISTA L'HA QUERELATA E IERI C'È STATA L'UDIENZA DEL PROCESSO, E I SUOI LEGALI PUNTANO A TROVARE UN ACCORDO PER OTTENERE LA REMISSIONE DELLA QUERELA

asia argento 2

Marco Carta per il Messaggero

Dalle violenze subite dal produttore cinematografico Harvey Weinstein, alle accuse di stupro lanciate dall' attore Jimmy Bennett nei suoi confronti: non è un periodo semplice per Asia Argento, sotto i riflettori per le sue grane giudiziarie. L' attrice ieri mattina si è ritrovata sul banco degli imputati a piazzale Clodio a Roma nel processo che la vede accusata di diffamazione per aver insultato su Twitter Luca Guadagnino, regista del remake di Suspiria, capolavoro di papà Dario.

asia argento dario argento

I fatti risalgono al marzo 2016, quando a un utente che le chiedeva un giudizio sul film, la Argento rispondeva scagliandosi contro Guadagnino, definendolo «un laido figlio di p. che brucerà all' inferno». Ieri mattina non era presente l' attrice, che dovrà tornare in tribunale il 15 febbraio. I suoi legali sperano di trovare per quella data un accordo per la remissione della querela. Magari senza sborsare le cifre (circa 250mila dollari), sostenute finora per mettere a tacere, senza successo, il caso Bennett.

asia argento su luca guadagnino e suspiria luca guadagnino con il cast di suspiria 1 luca guadagnino luca guadagnino con il cast di suspiria 2 asia argento su luca guadagnino e suspiria

asia argento 3 asia argento 1 jimmy bennett asia argento 5 asia argento 6