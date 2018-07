QUANDO LA CRONACA E’ MEJO DELLA COMMEDIA - DENUNCIATE PER FURTO DI PROFUMI, "PAMELA" E "SUE ELLEN", LE LADRE DEL FILM ‘COME UN GATTO IN TANGENZIALE’, SI DIFENDONO: "NON SIAMO STATE NOI. SIAMO ANDATE IN QUEL NEGOZIO, IL PROPRIETARIO CI HA ACCUSATO, MA NON CI SONO PROVE: SIAMO BORGATARE MA PERBENE…"

Maria Lombardi per il Messaggero

pamela sue ellen cortellesi

Quando la cronaca è commedia, e l' una sembra il seguito dell' altra. Stesse protagoniste nella finzione e nella realtà. Le battute del copione che potrebbe andare bene anche fuori dal set.

«Shopping compulsivo...». Ricordate le gemelle Pamela e Sue Ellen, le ladre del film rivelazione dell' anno Come un gatto in tangenziale? La loro cantilena è diventata virale, parlavano (e parlano) come se avessero una sola voce, calante e con le vocali finali che si trascinavano.«Shopping compulpulsivooooo....». Quando la sorellastra - Paola Cortellesi nel film di Riccardo Milani - le sorprendeva piene di buste e pacchetti si giustificano così, anche se alle magliette erano ancora attaccate le placche antitaccheggio.

pamela sue ellen

LE TELECAMERE Ladre per finta, così voleva la sceneggiatura, adesso sono accusate di esserlo per davvero. Le gemelle Giudicessa, Alessandra-Pamela e Valentina- Sue Ellen, sono state denunciate a piede libero per aver rubato in una profumeria di via Marmorata, a Testaccio. «Non è andata così, non c' è niente di fondato», la cantinella è quella del film anche se non c' è niente da scherzare. «É vero, siamo andate in quel negozio. Al proprietario sono mancate delle cose e ha accusato noi, ma non ci sono prove. Comunque adesso abbiamo l' avvocato». Nel cortocircuito finzione-realtà, la gemella si presenta così: «Io so' Alessandra, ossia Pamela».

Come un gatto in tangenziale

I fatti sono questi. Ieri le attrici di 39 anni che il regista ha scoperto durante le riprese a Bastogi sono entrate nella profumeria. Il proprietario le ha riconosciute. Quando sono uscite, si è accorto che mancavano due flaconi del profumo Creed, dal valore totale di 500 euro. Le telecamere del circuito di sorveglianza le avevano riprese.

locandina Come un gatto in tangenziale

Eccole, nel negozio, vestite tutte e due di nero con qualche spruzzatina d' argento, i capelli biondi che danno sul bianco e fanno risaltare la riga scura, più o meno come nel film. Il titolare si è presentato dai carabinieri della stazione Aventino per denunciarle. A casa delle gemelle i militari hanno trovato i flaconi. Le prove ci sono. «Ma non siamo state noiiiii...». Comunque sia, le gemelle sono state denunciato per furto aggravato e i profumi restituiti al negoziante.

BASTOGI In attesa di sapere come andrà a finire questa storia, le gemelle sognano di fare un altro film.«Tutti ci riconoscono e ci fermano per fare selfie. Ma a parte questo, nella nostra vita non è cambiato niente», Alessandra parla proprio come Pamela. «I soldi sono finiti da un pezzo, viviamo ancora a Bastogi. Adesso non stiamo facendo niente ma a settembre dobbiamo ricominciare a pulire le scale dei condomini. Ma noi vogliamo continuare a lavorare nel cinema, speriamo che ci chiamano per un altro film».

Come un gatto in tangenziale

A Bastogi, alla periferia Ovest di Roma, ci sono nate ed è lì che sono diventate attrici per caso, Milani cercava comparse per il film. «Mamma e papà avevano occupato. Ora viviamo al secondo e al terzo piano, abbiamo due figli. Siamo persone per bene, borgatare ma rette». Adesso le ladre per finta dovranno difendersi dall' accusa di aver fatto sul serio.

pamela sue ellen COME UN GATTO IN TANGENZIALE COME UN GATTO IN TANGENZIALE COME UN GATTO IN TANGENZIALE COME UN GATTO IN TANGENZIALE COME UN GATTO IN TANGENZIALE Sonia Bergamasco e Antonio Albanese Come un gatto in tangenziale Amendola Come un gatto in tangenziale COME UN GATTO IN TANGENZIALE sonia Bergamasco e Claudio Amendola - Come un gatto in tangenziale Franca Leosini Come un gatto in tangenziale