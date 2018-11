CORONA DI FIELE E DI LELE – LELE MORA A RADIO2: “LA STORIA CON ASIA ARGENTO NON È VERA, È UN MODO COME UN ALTRO PER FARSI VEDERE E FAR PARLARE, MA MALE. SALVINI E ISOARDI? SI SAPEVA CHE NON POTEVA ANDARE AVANTI” – E SUL POSSIBILE ACQUISTO DE “L’UNITÀ”: “L’OPERAZIONE È SOSPESA, IL DEBITO È TROPPO ALTO”