Estratto dal libro “Ecco a voi – Una storia italiana” pubblicato da Dagospia

Le vere amicizie sono quelle che nascono fuori dal palcoscenico come quella tra Renzo Arbore e me. (…) Andammo insieme anche da Padre Pio che era molto stanco. Lo portarono su una sedia a rotelle, lo vedemmo affacciarsi da una piccola loggia dove c’era anche un cespuglio di gelsomino. Padre Pio, le mani infilate nei famosi mezzi guanti, ci benedisse. Uno dei frati disse: ‘Questo è Arbore, è il figlio del dottor Arbore, lei lo conosce. La famiglia lo vorrebbe medico, lui vuole fare l’artista. Lei, padre, cosa consiglia?’. E lui disse solo: ‘Facesse quello che vuole’. Poi Padre Pio si rivolse a me e disse, puntandomi l’indice contro: “Tu! Sei venuto per fede o per curiosità?”Io capivo che mi trovavo davanti a un futuro santo, decisi di non mentire. E risposi: “Per curiosità”. E allora va’ via”. Mi cacciò insomma…

