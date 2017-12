QUANTO FA MALE LO STRESS DA VACANZA? COSÌ TANTO CHE IN MOLTI DURANTE NATALE SMETTONO DI FARE SESSO – CHE FARE? PER PROVOCARE LA LIBIDO FATE TUTTO NUDI, DALLE DECORAZIONI AL CIBO, VEDRETE CHE LIBERARVI DEGLI ABITI VI SOLLEVERA’ MENTALMENTE

NATALE NUDI

Natasha Pearl Hansen per “Men’s Health”

Quanto fa male lo stress da vacanza? Così tanto che, come abbiamo già scritto, in molti durante Natale smettono di fare sesso. E se invece riuscissimo a ridurre le preoccupazioni per lasciare intatta la nostra vita intima? Be’, è più facile di quando si pensi, basta mettersi nudi.

Mia nonna diceva che i vestiti implicano prendere decisioni, e le decisioni sono fonte di stress, quindi liberarsi dei vestiti significa liberarsi dallo stress. Le nonne hanno sempre ragione. Più ci liberiamo di elementi della routine, più ci liberiamo emotivamente.

sesso

Natasha Turner, dottoressa in naturopatia, è convinta che stare nudi elimini lo stress. I migliori risultati si ottengono condividendo la nudità con un’altra persona. I bambini appena nati non sono gli unici a godere del contatto pelle a pelle, ne godiamo tutti perché riduce il cortisolo, l’ormone dello stress. Inoltre stare nudi aiuta la circolazione e ad eliminare le tossine, previene infezione fungine, riduce i rischi di irritazione

Come affrontare un Natale “nature”? Con il vostro partner decorate l’albero, uno dei due dovrà mettere quell’angelo in cima e finirete come già sapete, rotolati a terra, ma pieni di brillantini e con qualche ornamento distrutto. Invece di andare in giro a fare i cori natalizi, restate in casa, nudi, versatevi un buon bicchiere di whiskey e ballate in intimità. Cucinate nudi, sarà un incontro particolarmente piccante. Niente è meglio che sdraiarsi nudi sul divano e godersi un po’ di televisione, il lieto fine è assicurato.