QUANTO MI ATTIZZA MONTALBANO! "MIO MARITO HA UNA VIRILITA’ PROROMPENTE", LE CONFESSIONI HOT DI LUISA RANIERI SU LUCA ZINGARETTI: “SONO UNA DONNA FORTUNATA. MIO MARITO HA ANCHE UNA SENSIBILITÀ QUASI FEMMINILE E UN AMORE VERO PER LE DONNE..."

Da spettacoli.tiscali.it

luisa ranieri luca zingaretti

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più riservate dello spettacolo. Per questo sorprende e diverte la decisione dell'attrice di raccontare alcuni particolari "intimi" del suo matrimonio con l'interprete dell'amatissimo Commissario Montalbano.

In una recente intervista a Io Donna l'attrice campana ha detto: "Sono una donna fortunata perché ho sposato un uomo con una virilità prorompente". Ma c'è dell'altro: " Ha anche una sensibilità quasi femminile e un amore vero per le donne: Luca dice sempre che abbiamo una marcia in più, che si lavora bene con noi perché siamo più precise e organizzate".

luisa ranieri luca zingaretti

La Ranieri ha fornito altri dettagli della vita matrimoniale con "Montalbano", raccontando: "Io sono brava in cucina e nel mettere in ordine. Lui è bravissimo a studiare con nostra figlia Emma: ha pazienza, la incuriosisce, la porta con sé in libreria. E ha un grande talento per il disordine: molto artistico".

Luisa Ranieri si gode il grande successo della fiction Rai "La vita promessa". La cui seconda puntata ha appassionato 5,6 milioni di telespettatori (24,89 per cento di share), contro i 3,3 del Grande Fratello Vip (fermo al 20,95). Per Ilary Blasi e il Gf Vip è un calo di 1 milione e mezzo di telespettatori, quasi quattro punti di share. Il ruolo di madre coraggio immigrata dall'Italia all'America, evidentemente tocca corde profonde del pubblico e lo fa vibrare su un tema tornato di rovente attualità. E la Ranieri, sempre composta, elegante, poco esposta, si conferma tra le attrici più amate dal grande pubblico.

luisa ranieri luisa ranieri luca zingaretti luca zingaretti luisa ranieri un selfie con luisa ranieri RICKY TOGNAZZI LUISA RANIERI LINA SASTRI luca zingaretti con la moglie luisa ranieri luca zingaretti e luisa ranieri luca zingaretti luisa ranieri luca zingaretti luisa ranieri luisa ranieri luisa ranieri scena film 4 luisa ranieri 9 luisa ranieri 6 luisa ranieri 4 luisa ranieri 3 luisa ranieri 15 Luisa Ranieri Luisa Ranieri Luisa Ranieri luisa ranieri c luca zingaretti e luisa ranieri luisa ranieri 11 luisa ranieri 12 luisa ranieri 13 luisa ranieri 17 luisa ranieri 2 luisa ranieri in scena film 8 luisa ranieri scena film 2 LUISA RANIERI luisa ranieri scena film luisa ranieri sabrina ferilli luisa ranieri (2) luisa ranieri luca zingaretti francesco rutelli luisa ranieri luca zingaretti