QUEL GENIO DEL MALE DI BARBARELLA D’URSO PORTA IN TV IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA (VIDEO): ECCO A VOI ROSANNA MAGLIULO, LADY “PELLICCETTA SCAGNATA”, LA SIGNORA CASERTANA DELLA SCENEGGIATA AL CENTRO COMMERCIALE, CHE RACCONTA A ‘POMERIGGIO 5’ IL DRAMMA DEL VESTITO STINTO: ‘SU DI ME HANNO CREATO VITAMINE, CANZONI, MOLTI VIDII’ (SIC!) - IL MARITO, EROE CIVILE: “NONOSTANTE QUELLO CHE CI È SUCCESSO, CERCHIAMO DI ANDARE AVANTI”

La signora della pelliccetta dalla D'Urso!

DAGONEWS

barbara d urso e la pelliccetta

Quel genio del male di Barbarella D’Urso ha portato in tv il personaggio della settimana: Rosanna Magliulo, Lady “Pelliccetta Scagnata”, la donna casertana protagonista della sceneggiata al centro commerciale in cui s’infuria con i commessi di Silvian Heach, un video cult che è già stato parodiato, rimontato, ripubblicato ovunque (pure su Dagospia). La D’Urso apre la puntata stringendo tra le mani il corpo del reato, la mitica pelliccetta, manco fosse l’abito blu di Monica Lewinsky.

Circondata dagli opinionisti di ‘Pomeriggio 5’, Rosanna racconta il suo DRAMMA: durante il matrimonio della nipote (150 invitati), il vestito inizia a stingere ovunque. Addirittura, la tintura dell’abito nero avrebbe causato una reazione allergica: “Mi accorgo che le mie mani sono nere e che l’abito perde colore. Ero a Rimini, a 600 chilometri da casa, a quel punto me lo dovevo tenere”.

rosanna magliulo

In quel momento sente il bisogno di intervenire tal Deianira – famosa per essere stata eliminata dai non famosi dell’Isola dei Famosi prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi – che aggiunge: “hai rischiato uno shock anafilattico”, dall’alto di una chiarissima formazione medica.

rosanna magliulo e marito

Si prosegue con un servizio dalla casa della signora, in cui appare anche il marito, attore non protagonista del mitico video, che da bravo coniuge condivide la gioia ma anche il DOLORE della pelliccetta scagnata: “Barbara, nonostante quello che è successo, noi stiamo cercando di andare sempre avanti”. Una grande storia di coraggio civile.

il dramma della pelliccetta

Rosanna è cosciente del suo successo pop: “su di me hanno creato le vitamine 150 invitati (perché io sono svenuta), le pelliccette già scambiate sulle maniche, al 50%, poi hanno fatto dei vidii per gli insulti”. Barbarella: “Vidii?”. Rosanna: “Sì, vidii, hanno fatto la canzone da discoteca ‘Chiamatemi il direttore’. Il reclamo è un diritto di tutti i cittadini”. Datele un posto in lista.

QUI IL VIDEO ORIGINALE E INTEGRALE