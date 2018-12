jeremias rodriguez josephine muto

Della famiglia Rodriguez se ne parla in un lungo e in largo e da anni ormai al centro del gossip c'è Belen.

Questa volta, però, a catalizzare l'attenzione su di sé è il fratello Jeremias. Il motivo? Il presunto rapporto che si sarebbe consumato fra l'argentino e la transessuale Josephine Muto. La ragazza, prima di intraprendere la cura ormonale, ha lavorato a stretto contatto con Belen Rodriguez e qualche settimana fa, intervistata da Io Spio, ha dichiarato di essersi baciata con Jeremias.

"Appena Jeremias Rodriguez mi ha visto mi è venuto incontro – ha dichiarato Josephine al settimanale Io Spio –. Io sulle prime ero un po' titubante, ma lui mi ha tranquillizzata. Mi ha detto: 'Non ho paura di niente e quello che mi piace me lo prendo'. C'è stato un lungo bacio passionale incurante del fatto che tutti ci stavano guardando. Dopo siamo finiti in camera all'Hotel Royal. E poi? Sono faccende private".

Le parole della transessuale non lasciano spazio a troppe interpretazioni. E come ci si può immaginare, le sua dichiarazioni provocanti hanno scatenato diversi rumors. Ora Jeremias dice la sua sulla vicenda. Al settimanale Novella2000, quindi, il fratello di Belen Rodriguezha replicato: "No comment, non sopporto questo genere di gossip e soprattutto le persone che vanno in tv solo per farsi notare. Esigo più rispetto. Con questo metto fine alla questione".

