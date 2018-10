QUELLA BABBIONA DELLA ''ZIA JULIA'' - ''AMMAZZA COME TI SEI INVECCHIATA'', E PURE LA PROTAGONISTA DI 'PRETTY WOMAN' SOFFRE PER LE CRITICHE: ''MI HANNO FERITO'' - LA NIPOTE EMMA ROBERTS HA PUBBLICATO UNA FOTO IN CUI LE DUE GIOCANO A CARTE, E GLI HATER SI SONO SCATENATI

julia roberts e nick nolte

Una donna di quasi 51 anni (li compirà il prossimo 28 ottobre), bellissima, affascinante, sexy, sorriso magnetico. Che però ha ricevuto una pioggia di critiche. Critiche dure, cattive, che riguardano il suo aspetto fisico e che l’hanno molto ferita. Stiamo parlando di Julia Roberts, l’attrice che con il film Pretty Woman ha fatto segnare (non solo) una generazione.

vieri julia roberts

Ma facciamo un passo indietro. Qualche mese fa la nipote Emma ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae con la più famosa zia mentre giocano a carte.

emma roberts come la zia julia

Un momento di normale vita quotidiana, durante il quale Julia Roberts indossa un camicione bianco, occhiali da vista e sul suo viso non vi è segno alcuno di make-up. Del resto sta trascorrendo del tempo in famiglia, con la nipote, non sta calcando il red carpet di qualche festival. Insomma, un’immagine “senza trucco e senza inganno”, dalla quale traspare una semplicità e un’autenticità infinita.

garry marshall julia roberts richard gere

Ma a qualche follower questa situazione di assoluta normalità, di vita vera, non è piaciuta e non ha perso occasione per criticare l’attrice commentando il post in modo davvero poco “elegante”. «Come sta invecchiando male», «Sembri un uomo», «Sei orribile», si legge tra i commenti. Commenti che hanno sconvolto l’attrice facendola inorridire.

garry marshall julia roberts

Qualche giorno fa Julia Roberts, ospite del programma di Oprah Winfrey è tornata sull’argomento e ha mostrato tutto il suo disappunto per l’accaduto. «Il numero di persone che si sono sentite autorizzate a fare commenti su come apparissi, su come non stessi invecchiando bene, su quanto sembrassi un uomo, mi ha sconvolta e sorpresa per come mi ha fatto sentire», ha commentato. «Sono una donna di cinquant’anni e so chi sono, ma i miei sentimenti possono ancora essere feriti»

Ma nella vita dell’attrice non ci sono solo haters. In molto hanno preso le sue difese, apprezzando l’autenticità dello scatto.

