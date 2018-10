QUESTA È LA TELEVISIONE CHE CI PIACE: PETI, PUGNETTE E 'AUTOSVUOTAMENTI'! - VIDEO: ''SI FECE UNA PUGNETTA PER TELEFONO''. LA SIGNORA ELVIRA PARLA DEL PRETE IN DIRETTA E BARBARA D'URSO SOBBALZA - VIDEO: IL SEXY TENTATORE IVAN MENTRE BACIA VALERIA MARINI SI FA SCAPPARE UNA 'PUZZETTA STELLARE' - GIULIA PROVVEDI: ''AI MASCHI DEL 'GRANDE FRATELLO' HANNO DETTO CHE POSSONO 'SVUOTARSI DA SOLI' IN BAGNO NEL…''. E SILVESTRIN: ''QUALCUNO HA GIA' ROTTO GLI INDUGI''

1. TEMPTATION ISLAND VIP, VALERIA MARINI BACIA IVAN E LUI NON REGGE ALL'EMOZIONE: LO SCONCERTANTE PETO

peto di ivan con valeria marini

Da www.liberoquotidiano.it

Come di consueto, prima del confronto finale a Temptation Island Vip, i concorrenti hanno la possibilità di passare un weekend romantico con il tentatore o la tentatrice con cui hanno legato di più. Per l'occasione Valeria Marini ha scelto ovviamente il suo Ivan Gonzalez. I due sono usciti in barca e durante il bagno è scappato un bacio a stampo sulle labbra. Ma non solo. Sì, perché il modello spagnolo sembra non aver retto all'emozione e così si è lasciato scappare una puzzetta. La gaffe non è passata inosservata al web, dove il video è diventato subito virale .

il peto di ivan mentre bacia valeria marini

2. POMERIGGIO CINQUE: «SI FECE UNA PUGN*TTA PER TELEFONO», IL DETTAGLIO IMBARAZZA BARBARA D’URSO – VIDEO

Marco Leardi per www.davidemaggio.it

“Si fece una p*gnetta per telefono“. Lo scabroso dettaglio è emerso in diretta a Pomeriggio Cinque, facendo sobbalzare Barbara D’Urso dalla poltrona. Nella puntata di ieri del programma da lei condotto, la conduttrice stava ascoltando la testimonianza della signora Elvira sulla presunta relazione segreta che quest’ultima avrebbe avuto con un prete per vent’anni. Nel suo racconto, però, la donna si è lasciata scappare un dettaglio che ha generato imbarazzo.

la signora elvira e le pugnette

Invitata dalla D’Urso a fornire la propria versione dei fatti, Elvira ha sostenuto di aver versato somme di denaro al sacerdote, che a suo dire avrebbe promesso di sposarla, e di vivere oggi in ristrettezze economiche. Raggiunto telefonicamente da Pomeriggio Cinque, tuttavia, il parroco ha fornito una testimonianza completamente opposta, dichiarando invece che la signora avrebbe cercato di ricattarlo e gli avrebbe chiesto dei soldi.

E qui arriva il momento clou. La conduttrice, sottolineando le incongruenze dell’intera vicenda, invitava Elvira e replicare. E lei:

barbara d urso la signora elvira e le pugnette

“Io non lo ricatto (…) Non mi permetto proprio di chiamarlo, anzi lui praticamente alcuni mesi fa mi chiamò e si fece pure la pugnetta per telefono“.

L’affermazione ha lasciato di stucco la D’Urso, che con un gesto di stizza ha prontamente bloccato la donna:

“Elvira forse non ti rendi conto che siamo in televisione. Hai detto un termine che spero non sia stato compreso da tutta Italia. Ti è scappato, però questi dettagli preferirei non saperli“.

BARBARA D URSO SOBBALZA DOPO LE PUGNETTE

Senza l’intervento immediato della conduttrice, e visto il dettaglio in questione, la situazione avrebbe potuto – è proprio il caso di dirlo – sfuggire di mano.

3. GRANDE FRATELLO VIP, GIULIA PROVVEDI: “IL GF HA DETTO CHE I MASCHI POSSONO ANDARE IN BAGNO PER “AUTOSVUOTARSI”. NON È UNO SCHERZO”

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

giulia provvedi

Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa per la masturbazione, avranno pensato a Cinecittà. Nella notte infatti i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la produzione che in confessionale ha rivelato a due concorrenti, Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin, dove poter praticare autoerotismo senza subire una violazione della privacy.

Dopo due settimane di isolamento si accendono istinti e pulsioni, diversi partecipanti avevano lamentato l’assenza di un posto sicuro senza essere ripresi. Ora la soluzione la fornisce proprio il Grande Fratello, come spiega la Donatella precipitatasi in salotto per comunicare la notizia: “Il Grande Fratello ha detto che i maschietti possono andare in bagno. C’è una telecamera ma è di servizio, non registra, serve solo per le emergenze. Potete autogestirvi. Potete usufruire di un servizio che è di autosvuotamento, ragazzi non è uno scherzo ce l’ha detto il Grande Fratello.”

giulia provvedi

Tra sorrisi, occhiate e facce incredule la ragazza ha continuato: “Non è uno scherzo è la verità. Se uno rimane dentro troppo o in casi particolari la telecamera entra in azione. Hanno detto dopo 40 minuti registra la telecamera. Oppure, anche se entrate in due, la telecamera funziona e monitora“. Vietati, se così si può dire, l’uso dei letti, della vasca idromassaggio e di altre aree della casa.

SILVIA PROVVEDI

Silvestrin con il sorriso rivela: “Qualcuno di noi ha già rotto gli indugi. Uno ha fatto con il metodo della canadese, me lo ha detto il ragazzo in questione. Oggi ho fatto un confessionale proprio su questa cosa”. Negli altri paesi il Grande Fratello è molto più libero e permissivo. Pochi mesi fa nell’edizione tedesca la pornostar Katja Krasavice ha fatto molto discutere per aver praticato autoerotismo a favor di telecamera nella vasca da bagno con il tubo della doccia. Milioni di telespettatori hanno assistito alla scena che in Italia ovviamente sarebbe stata censurata. Ora ci sono anche le regole per evitare ulteriori scandali, per la gioia dei concorrenti.

la prima doccia hot nel gfvip provvedi doccia hot

ivan il tentatore di valeria marini. ivan il tentatore di valeria marini valeria marini in piscina con ivan valeria marini ginnastica con ivan valeria marini ginnastica con ivan. valeria marini seduce ivan valeria marini seduce ivan valeria marini consolata col cibo da ivan valeria marini e ivan valeria marini e ivan. valeria marini e ivan ivan il single di valeria marini valeria marini massaggia ivan

lory del santo