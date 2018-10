QUIRINO CONTI CONTRO IL PORNO-FASHION - “PER LA MODA, OTTOBRE, È TEMPO DI MUTANDE PAZZE. INVASI I MIGLIORI SPAZI PUBBLICITARI DEI GIORNALI DI GIOVANOTTI SCOSCIATI E CON IL SESSO IMBOZZOLATO IN STRAZIANTI STRETTE UNDERWEAR (COME SI DICE ERUDITAMENTE TRA ESPERTI DI SIMILI MERCANZIE) - ED È UNA GARA, TRA RONALDO E BECKHAM, A CHI ALLUDE DI PIÙ; IN POSTURE CHE PER CHIUNQUE RISULTEREBBERO ALMENO ALLARMANTI A MENO DI ESSERE UN NUOVO MOSTRO DI FIRENZE INCHECCHITO"

Quirino Conti per Dagospia

QUIRINO CONTI- GIARDINO BOBOLI (PF. VIGO)

Chissà mai perché – alle rubizze porte dell’autunno, dopo che il Made in Italy, quale stupore del mondo, ha dato fondo alle sue riserve stilistiche –, ottobre per la Moda è tempo di mutande. Assieme alle sagre del fagiolo, del fungo porcino, del tartufo, dei marroni e delle melagrane. Mentre tutto si colora di rame e l’aria è più sottile.

Ronaldo Beckham

Proprio allora, quando ci si china per raccogliere il solido frutto dell’ippocastano come scaramantico antinfluenzale da tasca; proprio allora, le nostre griffe decidono di pervadere i migliori spazi pubblicitari dei giornali di giovanotti scosciati e con il sesso imbozzolato in strazianti strette underwear (come si dice eruditamente tra esperti di simili mercanzie).

ronaldo

Ed è una gara a chi allude di più; in posture che per chiunque risulterebbero almeno allarmanti a meno di essere un nuovo Mostro di Firenze inchecchito o un erede Cianciulli in versione gay. Mai comunque eccessive per i soggetti; anche perché, in genere, edotti calciatori che da qualche tempo sembrano aver trovato nel ginnico proferirsi immutandati un’autentica vocazione nativa.

Ronaldo Beckham

Com’è noto, a credere nelle mutande fu tra i primi Calvin Klein: che con l’alibi della grecità cominciò a fotografare dal basso indossatori di per sé già consistenti, facendo dei suoi slip logati un autentico business. Ci aveva provato anche un greco nativo, Nikos (Nikos Apostolopoulos): al debutto, con un discreto esito di mercato e stampa. Ma l’argomento era di fatto troppo circoscritto e dunque limitante; pertanto, si finì per divenire più che grecizzanti, veri e propri cultori scrotali. Naturalmente, gran successo.

Ronaldo

Quando poi si scoprì che da scoprire purtroppo non c’era altro, tutto sfumò in noia. Ma la lezione era già stata assimilata ai vertici, cosicché Armani, dopo vari tentativi legati soprattutto alla statuaria di regime, grandioso come sempre cominciò a pretendere in mutande prima David Beckham, quindi Cristiano Ronaldo. Come? Come sognerebbe chiunque, da Michelangelo in giù. E il grande Giorgio divenne così il geniale inventore di un nuovo genere di coniglietti.

Ronaldo Beckham

Visto l’andazzo, l’avido Becknam pensò di mettersi in proprio. Naturalmente esagerò, con pose che neppure il talentuoso Tiberio a Capri avrebbe mai inventato per i suoi arditi pesciolini. Ora, aggiornando l’epopea inguinale, tocca allo stesso Ronaldo (CR7) lanciare le sue mutande. E non si può dire sia in imbarazzo, in questa ennesima impresa muscolare. Si spende infatti in una maschilità alla Mussolini e, in foto, il suo prodotto risulta di buona qualità. Mai comunque come quanto fu messo in posa dai festosi D&G. Loro, di calciatori, ne sfoderarono persino un gruppo: scelto per vocazione, attitudine e disposizione corporea.

Ronaldo

beckham per armani

Ora, i quesiti che attanagliano l’osservatore riguardano gli argomenti dialettici con cui si affrontano le riunioni aziendali per decidere tutto ciò, il genere dei casting e le categorie operative impiegate per soppesare simili argomenti. Giacché quel che conta – parola dei soliti esperti è riempire il prodotto e non è detto che una celebrità del pallone sia predisposta dalla natura a tanto: a volte, poi, la realtà non è all’altezza delle aspettative suscitate dalle apparenze.

DAVID BECKHAM

PS Un consiglio per gli organizzatori del prossimo Met Gala 2019 (si attendono infatti meraviglie, grazie ad Alessandro Michele e ad Anna Wintour, per la mostra Camp: Notes on Fashion sponsorizzata da Gucci, dal 9 maggio all’8 settembre): sarà indispensabile un apposito padiglione tematico dedicato al pornocalcio.

CRISTIANO RONALDO IN PALESTRA Beckham per H M Beckham posa per la sua linea di costumi beckham in spiaggia Beckham cristiano ronaldo addominali beckham CRISTIANO RONALDO beckham in costume backham per h&m underwear CRISTIANO RONALDO CRISTIANO RONALDO Ronaldo e Irina su Vogue spagnolo Cristini Couto, brasiliana miss Trans 2007- ronaldo Christiano e Ronaldo su Vogue dettaglio Cristiano e Irina beckham per h&m Palpatine tra Ronaldo e Irina cristiano ronaldo TATUAGGIO BECKHAM LA STATUA DI DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM - H&M DAVID BECKHAM PRESA PER IL CULO DI BECKHAM jpeg DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM BECKHAM E VICTORIA jpeg DAVID BECKHAM alessandra e cristiano 4 alessandra e cristiano 2 DAVID BECKHAM LA STATUA DI DAVID BECKHAM cristiano ronaldo si fa mettere la crema dall amico maschione LA STATUA DI DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM cristiano ronaldo DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM DAVID BECKHAM BECKHAM FAMILY cristiano ronaldo 1 cristiano ronaldo cristiano ronaldo 5 DAVID BECKHAM cristiano ronaldo cristiano ronaldo DAVID BECKHAM Ronaldo