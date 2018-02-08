QUIZ FLASH! - RIESCI A INDIVIDUARE LA TIGRE NASCOSTA? UN ROMPICAPO ESASPERANTE CHE SFIDA GLI APPASSIONATI DI PUZZLE (NON È TUTTO CIÒ CHE APPARE...)-
QUIZ FLASH! - RIESCI A INDIVIDUARE LA TIGRE NASCOSTA? UN ROMPICAPO ESASPERANTE CHE SFIDA GLI APPASSIONATI DI PUZZLE (NON È TUTTO CIÒ CHE APPARE...)-
DOVE HO LASCIATO LA MIA AUTO? NEL NIGHT CLUB ABBANDONATO O NEL GRATTACIELO A CILINDRO? ECCO STRUTTURE MERAVIGLIOSE TRASFORMATE NEI PARCHEGGI PIÙ INSOLITI DEL MONDO (VIDEO)
La ricerca del parcheggio sta diventando sempre di più la missione impossibile di metropoli sature di macchine non ne possono più. Così architetti e ingegneri hanno unito le forze per rendere gli spazi occupati dalle auto sempre più creativi e affascinanti...
AMERICA FATTA A MAGLIE - IN ITALIA SI PARLA SOLO DEI CAPELLI DI TRUMP, MENTRE SI CONFERMA IL VERO RUSSIA GATE (QUELLO DEI MILIONI AI CLINTON), AL SENATO PASSA IL BILANCIO FINO AL 2019, E SI PARLA DI UN PIL AL 5,2% NEL PRIMO TRIMESTRE. VEDREMO SE È VERO, CERTO LA DISOCCUPAZIONE È AL MINIMO IN 45 ANNI, IL GRADIMENTO DEL PUZZONE È PIÙ ALTO DI QUELLO DEL PREMIO NOBEL NELLO STESSO PERIODO DI PRESIDENZA. MA VOI PENSATE ALLA CALVIZIE…
QUANTO INCASSANO I SOCI DI ITALO DALLA VENDITA AGLI AMERICANI? UN BOTTO - 370 MILIONI A INTESA, 280 A GENERALI, 245 AL FONDO PENINSULA. POI 345 MILIONI A DELLA VALLE, 250 A MONTEZEMOLO, 155 A PUNZO, 110 A ISABELLA SERAGNOLI, 94 A BOMBASSEI - CATTANEO, RIENTRATO 4 MESI FA, HA INVESTITO 15 MILIONI DELLA LIQUIDAZIONE TIM IN AZIONI NTV E ORA SI RITROVA CON OLTRE 116 - SE FOSSE ANDATA IN BORSA, AVREBBERO INCASSATO MENO DELLA METÀ…
IL FURBETTO DEL CASELLO - UN 32ENNE DI FIUMICINO DAL 2006 AL 2011 HA EVITATO DI PAGARE OLTRE 3300 EURO DI PEDAGGIO CON UN “TRUCCHETTO” CHE E’ STATO FINALMENTE SCOPERTO DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA - ORA DOVRÀ RESTITUIRE TUTTO OLTRE A VERSARE 500 EURO DI MULTA. ECCO COME PASSAVA SENZA PAGARE…
UNA MINIERA D’ORO CHIAMATA BARCELLONA – ARRIVA UNO SPONSOR DA CIRCA 19 MILIONI ANCHE PER LE MAGLIE DA ALLENAMENTO DI MESSI E COMPAGNI: L'INTESA RECORD PER TRE ANNI FARÀ RADDOPPIARE I RICAVI DAGLI SPONSOR – E PENSARE CHE FINO AL 2006 IL CLUB CATALANO NON AVEVA VOLUTO MACCHIARE LA PROPRIA MAGLIA…- MESSI CHIAMERA’ IL FIGLIO CIRO: NON C'ENTRA NAPOLI MA UN CANTANTE ARGENTINO
CAFONALINO – DA GIOVANNA REI IN ABITO LUNGO DI VELLUTO, A MICHELE GUARDÍ CON LA MOGLIE, DALL’EX MISS ITALIA ALICE SABATINI CON IL FIDANZATO FINO A CECCHI PAONE E GIÒ DI TONNO: STANDING OVATION AL SISTINA PER LA PRIMA DI “DORIAN GRAY”, L'OPERA PRODOTTA DA PIERRE CARDIN PER FESTEGGIARE I 70 ANNI DELLA SUA CARRIERA