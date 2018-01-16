La riconoscete? E’ stata ospite de «I soliti ignoti» di Carlo Conti in onda il 15 gennaio. Un indizio: sfiorò la vittoria a Sanremo, ma la sua carriera si è poi sviluppata a cavallo tra musica a teatro.
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QUIZ - LA RICONOSCETE? E’ SIMONA IZZO? E’ GEGIA BIONDA? - INDIZIO: SFIORO’ LA VITTORIA A SANREMO - VIDEO-
La riconoscete? E’ stata ospite de «I soliti ignoti» di Carlo Conti in onda il 15 gennaio. Un indizio: sfiorò la vittoria a Sanremo, ma la sua carriera si è poi sviluppata a cavallo tra musica a teatro.
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A MANO A MANESKIN: "AVANTI A TESTA ALTA. MA NON CHIEDETECI DI ESSERE UMILI” – DOPO IL DISCO DI PLATINO E IL SOLD OUT PER LE 21 DATE DEL TOUR LA BAND-FENOMENO RUGGISCE: "LA SCUOLA? PUO’ ASPETTARE. STIAMO SCRIVENDO NUOVE CANZONI: NON SIAMO SOLO SCHITARRATE E LAP DANCE...” – POI CADONO SU SANREMO: "UN GIORNO CI PIACEREBBE ANDARE" - VIDEO
‘A DE BENEDETTI LA TESSERA NUMERO 1 DEL PD HA FRUTTATO MILIONI. I 600 MILA EURO SPECULANDO SUI TITOLI SONO SOLO LA CILIEGINA SOPRA UNA TORTA MOLTO, MOLTO PIÙ GROSSA’. ZINGALES A MUSO DURO SULL’INGEGNERE E IL CASO DELLA SOFFIATA DA RENZI: ‘BERLUSCONI POSSIEDE UN PARTITO, LUI LO INFLUENZA DA FUORI. E NON È LA PRIMA VOLTA: PENSATE AL REGALO DELLE LICENZE OMNITEL E I PREPENSIONAMENTI DI ‘REPUBBLICA’ PAGATI DALL’INPS’ - E MENA PURE SU BANKITALIA
MILANO CONFIDENTIAL: CRONACHE DALLA FASHION WEEK - DAI DIVI DI ‘GAME OF THRONES’ AI CUBISTI NUDI, OBESI E IPODOTATI CHE HANNO S-BALLATO AL PARTY DI RICK OWENS, TRA I PIÙ CONTESI - I LEMBO HANNO PORTATO ‘ANEMA E CORE’ A PALAZZO VISCONTI’ - E POI VALENTINO, LUISAVIAROMA, ‘GQ’, ETRO, E I MARCHI CINESI, GLI UNICI ‘COI SOLDI’ TANTO DA AVER OFFERTO UNA VERA CENA. CON CONSEGUENTE ASSALTO SELVAGGIO AL BUFFET
LA NUOVA FRONTIERA DELLE VACANZE DI LUSSO? IL SILENZIO! - L’INDUSTRIA DEL BENESSERE OFFRE L’ISOLAMENTO E LA TRANQUILLITA’ COME VALORI AGGIUNTI DEI PACCHETTI VACANZE - IN EUROPA FIORISCONO LE “SILENT SPA” E CENTRI MEDITAZIONE PER DISINTOSSICARSI DAI RUMORI
"FULL METAL KLOPP" O "KLOPP THE FLOP"? – I MEDIA LO CELEBRANO COME L’ANTI-GUARDIOLA MA IL SUO LIVERPOOL E’ 3° IN PREMIER A 15 PUNTI DAL CITY E A 3 DA MOURINHO CON LA PEGGIORE DIFESA TRA LE PRIME 4 DELLA PREMIER – NEL 2015 KLOPP AVEVA DETTO: “SONO SICURO CHE ARRIVEREMO AL TITOLO IN 4 ANNI” MA CHE COSA HA VINTO DA QUANDO E’ IN INGHILTERRA? NIENTE - VIDEO
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO