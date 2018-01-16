QUIZ - LA RICONOSCETE? E’ SIMONA IZZO? E’ GEGIA BIONDA? - INDIZIO: SFIORO’ LA VITTORIA A SANREMO - VIDEO

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Da www.corriere.it

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La riconoscete? E’ stata ospite de «I soliti ignoti» di Carlo Conti in onda il 15 gennaio. Un indizio: sfiorò la vittoria a Sanremo, ma la sua carriera si è poi sviluppata a cavallo tra musica a teatro. 

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