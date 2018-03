"ACCUSARMI DI OMOFOBIA E’ UNA FOLLIA CHE MI FA GIRARE I COGLIONI" – ZAZZARONI A MUSO DURO: "HO TROVATO BRUTTO IL BALLO DI CIACCI E TODARO: NON SONO UNA COPPIA. SPERO CHE IN FUTURO MI STUPISCANO – LE ACCUSE DI CERNO? ROBA DA MATTI..." – VIDEO

Pretendi giustamente tolleranza, rispetto, sensibilità e per una cosa che non ho mai detto, né pensato, e che non appartiene al mio modo di essere, l’omofobia, mi aggredisci verbalmente con una violenza e una maleducazione inaudite. E non chiederai scusa. Buona giornata comunque.

ROBERTO ALESSI per Libero Quotidiano

Ovviamente nell' affaire del ballo tra uomini, detto samesex, stesso sesso, a Ballando con le stelle ci ha inzuppato il biscotto anche Monica Cirinnà, senatore Pd, il cui nome è diventato famoso per la legge che riconosce anche in Italia le unioni civili tra persone dello stesso: «La serata su Raiuno non può essere teatrino omofobo con presunta polemica estetica per ballo samesex», ha scritto.

Ma il giornalista Ivan Zazzaroni, protagonista di questa vicenda non ci sta: «Tirare in ballo il mio nome e legarlo alla parola omofobia è una follia. L' omofobia è un reato, un insulto alla ragione, alla natura, il fatto che qualcuno abbia detto o pensato che dietro il mio giudizio sulla danza che hanno fatto a Ballando con le stelle Ciacci e Todaro e pensare che il mio giudizio potesse essere giustificato a una mia ipotetica omofobia mi fa girare veramente i coglioni e scusa il termine. Lo vivo come un insulto, una strumentalizzazione, una calunnia che non mi merito, e lo ammettono gli stessi Guillermo Mariotto e Fabio Canino che da 11 anni dividono con me il bancone della giuria di Ballando, entrambi sono gay dichiarati, ma per me sono solo amici fraterni».

Ivan Zazzaroni è ancora alterato come pochi, la sua voce è più che incazzata: le polemiche non si placano. Ma che cosa non è andato giù a chi lo accusa? Il fatto che lui abbia stroncato il ballo di Giovanni Ciacci, gay e popolarissimo stylist di Detto Fatto (Raidue) e Raimondo Todaro, ballerino, campione mondiale, etero e felicemente sposato alla «collega» Francesca Tocca, bravissima come il marito, e in più splendida e sensuale danzatrice diventata famosa ad Amici.

Tu, Zazzaroni, hai bocciato il ballo perché vedere un uomo che balla con un altro uomo per te è brutto?

«Fermo, forse non sono stato chiaro: trovavo brutto quel ballo, quella coppia. Ballando con le stelle è un concorso a coppie, Ciacci e Todaro non hanno ballato insieme. Non ho capito la portata della loro esibizione, che cosa avessero voluto dire e quindi non ritenevo di doverlo votare».

Alla fine, però, hai dato uno zero.

«Certo, perché il regolamento prevede comunque un voto».

Mai fatto prima in undici anni?

«Non sono mai andato sotto il quattro. Solo a Giorgio Albertazzi ho dato zero, e parlo di un gigante, ma lui allora non aveva ballato, ma aveva recitato durante l' esibizione».

Ma Ciacci l' hai stroncato perché era esteticamente brutto da vedere accanto a Todaro?

«Dare un giudizio su un' immagine solo estetica è volgare e non è da me, sarebbe stupido. La mia non è una valutazione estetica fine a se stessa, ma di estetica della danza. Io non ho trovato bello quel ballo perché, a parte i clamorosi errori e ritardi tecnici, non era il ballo di una coppia.

Manco si tenevano per mano. In pratica non c' entravano nulla con lo show e come giudice li ho ritenuto fuori luogo, altro che omofobia. Io non giudico il sesso o l' orientamento sessuale, io giudico la danza tra due persone e lì non c' era».

E se dovessero ballare un tango appassionato in futuro?

«Posso ricredermi, ma fino ad ora non è stato così. Spero che in futuro mi stupiscano».

Intanto tutti ti hanno dato contro: omofobo!

«Puoi immaginare se un uomo come me può essere omofobo, e non voglio nemmeno dire che ho amici gay o non gay, ho amici, basta e avanza, del loro orientamento sessuale non mi interessa nulla».

Eppure l' anno scorso hai già visto altri due uomini ballare insieme e non hai fatto una piega, quando c' era come concorrente Platinette, che ballava sempre con Todaro.

«Ma in quel caso Platinette ballava davvero in coppia. E con Todaro erano uniti, stretti. E Platinette ricopriva il ruolo femminile».

Quello non era danza con persone dello stesso sesso?

«No, anche se erano due uomini: ognuno aveva il suo ruolo».

Se avessero ballato due gay sarebbe stato meno difficile per te giudicare?

«Sì, perché rientrava nel concetto di coppia».

Intanto ti sei preso dell' omofobo, a cominciare da Tommaso Cerno, ex condirettore di Repubblica e ora neo-deputato Pd.

«Roba da matti, a Cerno gli ho pure detto: "Caro Tommaso, ora basta però: ci conosciamo e ci siamo chiariti (spero) privatamente. Alimentare una polemica lanciando accuse fuori luogo (omofobo) è un insulto alla tua intelligenza. E alla mia. Accetto il giudizio negativo sulla mia valutazione, ma finisce qui. Omofobo, no"».

C' è stato poi il finalino con la replica del senatore: "Sono pronto a ballare con te a Ballando con le stelle per dimostrarti che il ballo tra uomini è più antico di quanto tu immagini. E per farti cambiare idea".

«E finiamola qui. L' indignazione di questa battaglia che non è mai iniziata è solo una voluta mal interpretazione di chi non ascolta. E non vuole ascoltare. Se Ciacci avesse ballato bene con Todaro forse tutto questo non sarebbe successo».

Dopo tutta questa querelle forse Ciacci e Todaro dovrebbero mandarti un mazzo di fiori: mai vista tanta pubblicità.

«E Ciacci l' ha anche riconosciuto».

