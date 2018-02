"CHICCHE" DI GOSSIP - CHI SONO I DUE NAUFRAGHI DE “L’ISOLA”, IMPEGNATI, CHE HANNO AVUTO UN FILARINO IN HONDURAS? - PERCHE’ SULLA CARTA DI IDENTITA’ DI AMANDA LEAR C’E’ SCRITTO CHE E’ NATA NEL 1950 SE E’ DEL 1939? - BARBARA PALOMBELLI IN TRATTATIVE PER IL “GRANDE FRATELLO MINI-VIP” - MALGIOGLIO VS SAVINO

barbara palombelli forum

Da “Chi”

PALOMBELLI AL “GF”

La conduttrice di Forum Barbara Palombelli cede al lungo corteggiamento: prenderà le redini della nuova edizione del Grande Fratello “quasi” Nip (non solo volti sconosciuti, anzi, è un po’ un “Mini-Vip”). Barbara ha sbaragliato la concorrenza di Belen Rodriguez: ma per lei è pronto uno show fatto in casa e in linea con le sue corde.

amanda lear

GLI ANNI DI AMANDA

C’è una cosa dalla quale Amanda Lear non si separa mai: la carta d’identità. E la tiene bene in vista. Sull’aereo Milano-Parigi la sventolava come una bandiera su cui spiccava suo anno di nascita: 1950. Peccato che per Wikipedia sia nata nel 1939 e per Paris Match nel 1946. Quanti anni avrà davvero la mitica Amanda?

MALGIOGLIO VS SAVINO

Un mistero agita i sonni di chi si aggira nei corridoi di Mediaset: come mai Cristiano Malgioglio ce l’ha a morte con Nicola Savino, tanto da disertare le ultime due puntate di “90 Special” su Italia 1?

cristiano malgioglio

MICHELLE, MA CHE PREMIO È?

Michelle Hunziker, tornata in Mediaset come super trionfatrice dopo Sanremo, che si è rivelato un grande successo personale per lei, ha ricevuto dall’azienda un “premio”: avrà la co-conduzione di “Scommettiamo che...?”. A questo punto, in molti si chiedono cosa sarebbe successo se le cose non fossero andate così bene per Michelle: le avrebbero dato le previsioni del tempo per consolarsi?

michelle hunziker

ISOLA HOT SECRET

Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’“Isola dei famosi” ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…

POLITICALLY (S)CORRECT

Ciccio Calenda e Renzo Mattei

A pochi giorni dal voto, la campagna elettorale sta prendendo una piega parodistica. Tra le varie prese per i fondelli, due personaggi sono apparsi particolarmente esilaranti: Ciccio Calenda, alter ego del Ministro dello sviluppo, che racconta di sedersi a «molti tavoli in questo momento... ma solo per mangiare». E Renzo Mattei, emulo del segretario del Pd, che ne spara una al giorno, facendo ridere anche l’ex rottamatore in persona.

renzi calenda

Romano e i fan di Azeglio ciampi

Andrea Romano, candidato a Livorno, ha invitato a pranzo coloro che volevano dedicare una via al defunto presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ma sono stati boicottati dai Cinquestelle.

andrea romano

Todini star per Made in Italy

Nel corso del Premio Leonardo, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha lodato la presidente Luisa Todini, definendosi «onorato di venir rappresentato in giro da una donna così brava e bella».