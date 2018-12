"CIAO, SANDRO" – ELISA ISOARDI A 'LA PROVA DEL CUOCO' SI COMMUOVE PARLANDO DI MAYER: “UN GRANDE DIRETTORE. RICORDO LA NOSTRA BATTAGLIA CONTRO LE FAKE NEWS” – LADY SALVINI E QUELLA INTERVISTA SU UN SUO PROBLEMA DI SALUTE "DELICATA E MAGISTRALMENTE SCRITTA DA 'DIPIÙ', DIRETTO DALL’OTTIMO DIRETTORE SANDRO MAYER”, CHE A DISTANZA DI ANNI VENNE STRAVOLTA...

Al cordoglio per la morte di Sandro Mayer, scomparso a Roma all'età di 77 anni, si unisce anche Elisa Isoardi, la conduttrice de La Prova del Cuoco su Rai 1. Lo ha fatto proprio nell'apertura della puntata di oggi, venerdì 30 dicembre, durante la quale, con gli occhi lucidi, ha dedicato un ricordo commosso al giornalista: "Un grande direttore, ricordo la nostra battaglia contro le fake news. Voglio ringraziarti con questa foto, ciao Sandro", ha affermato la Isoardi. La foto a cui ha fatto riferimento è quella che potete vedere qui sopra, alle spalle della conduttrice: lei e Sandro Mayer, sorridenti e spensierati.

La rivelazione Elisa Isoardi l'aveva fatta quattro anni fa al settimanale DiPiù. Ma i social oggi hanno fatto rivivere questa vecchia notizia. Ed è un dettaglio doloroso della vita della conduttrice de La Prova del Cuoco e compagna di Matteo Salvini. La conduttrice aveva rivelato infatti di aver subito una operazione alle corde vocali. La conduttrice, al tempo a Unomattina, scoprì di doversi far controllare quando un ospite otorinolaringoiatra ne mise in fila i sintomi tipici.

"Io sono impallidita - disse la conduttrice - e ho pensato che anche io facevo parte di quella categoria". Appena conclusa la puntata, la Isoardi andò a farsi controllare da uno specialista: "Mi ha detto che avevo un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Mi sono subito fatta operare, altrimenti avrei perso completamente la voce. L'intervento è stato molto delicato e, per fortuna, il materiale tumorale è risultato benigno".

L'operazione è andata bene e oggi la Isoardi è serena: "Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l'operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali. Allenamento che seguo tuttora andando dalla logopedista", raccontò.

La notizia, riesplosa su internet, ha provocato la reazione della Isoardi, che ha affidato a Instagram il suo pensiero: "Oggi mi sono svegliata apprendendo da molti siti (circa una trentina) di aver avuto un tumore - ha scritto sui social - Non posso rimanere inerte di fronte ad un fatto così grave. Sulla salute non si scherza! Non posso altresì accettare che a distanza di anni venga stravolto il contenuto di un’intervista delicata e magistralmente scritta dal giornale DiPiù, diretto dall’ottimo direttore Sandro Mayer che mi conferma personalmente di non aver rilanciato alcuna intervista sull’argomento in questione e che non esiste alcuna anticipazione.

La considero un’offesa alla mia dignità e alla mia riservatezza. Sono profondamente delusa, perché in questo caso, si tratta di una fake news divulgata con superficialità da molte testate on-Line. La mia è stata una patologia alle corde vocali risolta nel tempo di una breve operazione. Tendo a specificarlo perché nutro profondo rispetto nei confronti di chi è costretto a lottare contro gravi malattie. Mi ritengo indignata nel leggere determinate notizie prive di ogni fondamento".

