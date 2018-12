"CORONA E ASIA? DUE SPOSTATI” – MARIO ADINOLFI NO LIMITS A ‘RADIO 2’: "CICCIOLINA ORA FA SESSO SOLO CON L'UOMO GIUSTO? BENE! PIANO PIANO RIUSCIREMO A REDIMERE ANCHE ROCCO SIFFREDI" – IL VIDEO DELL’INTERVISTA DI MARIONE A ILONA STALLER (CON UN ESILARANTE FUORI ONDA): "ERO UNA SORTA DI GIOVANNI BATTISTA CHE PREDICAVA NEL DESERTO. QUELLO CON CICCIOLINA È IN ASSOLUTO IL MIO VIDEO SU INTERNET PIÙ CLICCATO” (FATTE ‘NA DOMANDA)

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Mario Adinolfi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte.

mario adinolfi

Adinolfi ha attaccato i media per l'attenzione dedicata alla storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona: "Sono avvelenato con i giornalisti che mi fanno trovare su Repubblica l'intervista ad Asia Argento sul Corriere della Sera l'intervista a Fabrizio Corona. La comunicazione indica come punti di riferimento delle persone che sono evidentemente degli spostati. Dire che lasci Fabrizio Corona perché non sopporti il gossip è come dire che lasci Hannibal Lecter perché sei vegana.

Lo dovevi sapere prima. Se il problema era avere i paparazzi mi pare una idea debole. E poi indagare sul perché si siano lasciati è bizzarro, era evidente che una cosa del genere potesse durare poco. Mi preoccupa la translazione dall'ambito dei contesti gossippari alle prime pagine dei grandi giornali. In giro per l'Italia e nel mondo succedono cose incredibili e i giornali si preoccupano di avere sulle proprie pagine Corona e Asia Argento. Faccio un esempio: ma Giletti si può mettere in ginocchio davanti ad Asia Argento? Abbiamo traslato una serie di personaggi che dovevano restare nel territorio del gossip in contesti in cui invece il ragionamento dovrebbe prevalere. Il giornalismo ha perso la consapevolezza di sé. Se il giornalismo si fa invadere dalla semplice dimensione dell'intrattenimento, tutto perde valore".

cicciolina asia argento fabrizio corona

Adinolfi, poi, ha parlato del grido d'allarme lanciato da Cicciolina, intervenuta qualche giorno fa ai microfoni de I Lunatici di Radio2: "Non può più pagare le bollette con il vitalizio dimezzato? Mi sono perso questa cosa. L'ho intervistata in radio qualche anno fa, l'intervista è su Youtube, ero una sorta di Giovanni Battista che predicava nel deserto. Quel video con Cicciolina è in assoluto il mio video su internet più cliccato. Non mi ricordo cosa ci siamo detti, lei non parlava da un po' di tempo. Ora fa solo l'amore con la persona giusta? Bene, piano piano riusciremo a redimere anche Rocco Siffredi. Piano piano ce la facciamo. Tra le altre cose so che c'è una sorta di derby tra lei e Rocco Siffredi. Io tifo per lei".

ROCCO SIFFREDI E L EDUCAZIONE SESSUALE