gerry scotti

Alberto Dandolo per OGGI

GERRY VA IN POLONIA PER RISPARMIARE

Gerry Scotti, 62 anni, molto presto riprenderà a condurre Chi vuol esser milionario?, lo storico game show del preserale di Canale 5. Il programma però non andrà in onda dalla sede Mediaset di Cologno Monzese ma da uno studio della televisione polacca. La ragione? Ottimizzazione dei costi.

alessia fabiani e mascia

ALESSIA FABIANI DICE NO ALLA TV PER IL TEATRO

Alessia Fabiani, 41 anni, che sta vivendo un momento personale assai tumultuoso, è tornata a teatro con uno spettacolo molto trasgressivo: Le dissolute assolte. L’ex letterina, ora attrice impegnata, per amore del teatro ha rinunciato ultimamente a molte offerte televisive. L’ultima? Il Grande Fratello Vip.

ALBA PARIETTI AL POSTO DI MARA VENIER

Alba Parietti, 57 anni, ha sempre rifiutato di partecipare ai reality da concorrente. La conduttrice torinese potrebbe però essere nel cast fisso della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Alba è stata infatti contattata da Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista nello show al posto di Mara Venier, 68 anni. Accetterà? Ah, saperlo...

francesca cipriani

LA CIPRIANI AMA NUDO (SOLO IN TV)

Francesca Cipriani, 34, imperversa in tv sbandierando a destra e a manca il suo amore per Walter Nudo, 48. Secondo i soliti ben informati, però, l’ex naufraga starebbe solo recitando una parte per garantirsi qualche ospitata in più nei programmi del Biscione. Sembra infatti che il cuore della giunonica Francesca batta per un uomo fuori dalla “Casa” e lontano dalle luci della ribalta. Di chi si tratta?

CHE FINE HA FATTO ENRICO BRIGNANO?

brignano

Enrico Brignano, 52 anni, doveva tornare in tv a dicembre con un one man show al sabato di Canale 5. Lo spettacolo però è misteriosamente scomparso dai palinsesti di Mediaset. È stato cancellato definitivamente o soltanto rinviato? Ah, saperlo...

SI DICE SINGLE MA AMA A EST

La burrosa showgirl ha appena terminato una relazione e si dichiara single. In realtà il suo cuore batte per un multimilionario dell’est. Chi è?

LE NOTTI HARD DELLA PREZZEMOLA

Lei è una prezzemolina tv ed ex naufraga. Si dichiara fidanzata con un collega ma sono in molti a mormorare di notti trasgressive e continui tradimenti. Di chi stiamo parlando?

BEVE PER DIMENTICARE

Periodaccio per la giovane conduttrice. Oltre alle pene d’amore c’è anche il flop del suo programma. Ora inizia a essere molto preoccupata per il futuro della sua carriera. Si mormora stia affogando i suoi dispiaceri nell’alcol...

francesca cipriani