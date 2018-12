"FAI LA MADRE COL CU*O DEGLI ALTRI", CHIARA FERRAGNI PUBBLICA UN VIDEO CON IL FIGLIO CHE PIANGE E LA BABY SITTER BRASILIANA E SCATENA UN PUTIFERIO IN RETE: STAI PIU’ CON LEI CHE CON TE, NON È LA TATA, È PRATICAMENTE SUA MAMMA VISTO CHE FA TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI FARE TU'' – LA REPLICA PICCATA DELLA FERRAGNI - VIDEO

Anna Rossi per il Giornale

Fedez e Chiara Ferragni ogni giorno si trovano a dover pelare diverse gatte, prima la festa-spreco al supermercato, poi le foto vietate ai minori di 18 anni e infine l'ultima provocazione del web: "Tuo figlio sta più con la tata che con te".

Ma questa provocazione a Chiara Ferragni non va giù. Anzi: la fa proprio andare fuori di testa. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro. La moglie di Fedez pubblica un video con Leone mentre piange e allo stesso tempo ride. In sottofondo si sente una vocina non italiana. Di chi si tratta? "È la baby sitter brasiliana", replica Chiara. E apriti cielo. Qui si scatena un putiferio. Una scena che voleva essere dolce e carina è stata completamente rovinata dai commenti degli utenti.

E tra un'offesa e l'altra, c'è qualcuno che lancia insinuazioni piuttosto pesanti. "Chiama le cose con il loro nome. Non è la tata, è praticamente sua mamma visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei 'madre' col culo degli altri. È più sua madre lei di te". Ma questa insinuazione a Chiara Ferragni non è piaciuta e immediatamente ha scritto sotto il video: "Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona".

