"FERRAGNEZ", SCANSATEVE - A FORMENTERA LE NOZZE DEL BOSS DELLA MUSICA FERDINANDO SALZANO, CAPO DI F&P GROUP”, SI SONO TRASFORMATE IN UN MEGA CONCERTO PRIVATO: PER GLI SPOSI HANNO CANTATO LIGABUE, BAGLIONI, VENDITTI (CHE INTONA 'NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI' MENTRE GUARDA LA ROMA SUL TELEFONO), ANTONACCI, NANNINI E LA RITROVATA COPPIA D’ALESSIO-TATANGELO – PER L’OCCASIONE C’E’ STATA ANCHE UNA REUNION DEI "POOH" – TUTTI I VIDEO

Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

ferdinando salzano e barbara zaggia

Altro che Ferragnez. Le nozze dell'anno si sono celebrate ieri sera a Formentera. Più che un matrimonio un mega concerto privato che ha riunito la stragrande maggioranza dei big della musica italiana. In riva al mare a pronunciare il fatidico sì Ferdinando Salzano, capo di “F&P Group”, società costituita da Warner Music Italy, uno dei principali operatori italiani nel campo del booking e della produzione di concerti live, vero boss della musica in Italia, e la Barbara Zaggia, responsabile eventi e tv. Nomi per lo più sconosciuti al grande pubblico, ma due veri pezzi grossi dello spettacolo. Basta dare uno sguardo agli invitati.

ligabue ferdinando salzano e barbara zaggia

Alcuni tra i nomi più importanti della musica italiana si sono esibiti per gli sposi. Da Antonello Venditti a Zucchero, da Claudio Baglioni a Biagio Antonacci e Gianna Nannini. E poi ancora Gigi D'alessio e Anna Tatangelo,Emma, Elisa, Nek e Francesco Renga, il Volo, Samuele Bersani e Fabrizio Moro. Per l'occasione c'è stata persino una reunion dei Pooh. In poche parole si faceva prima a dire chi non c'era.

