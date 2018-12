IL "GIOCA JOUER" DEL TALENTO: MA DOVE VAI SE UN CECCHETTO NON CE L’HAI? - "JOVANOTTI? DICEVANO CHE ERA MATTO PERCHE' NON STAVA MAI FERMO, MA QUELLO ERA IL SUO SEGRETO. FIORELLO? UN PAZZO. VENNE IN RADIO PERCHE' GIRAVANO BELLE DONNE, POI...MAX PEZZALI? L'UNICO CHE PARLAVA DEI PROBLEMI DEI MASCHI, NON IL SOLITO CANTANTE SDOLCINATO" – E POI MIKE, I TALENT E LA NUOVA SFIDA: "VOGLIO FARE IL SINDACO DI MISANO" - VIDEO

Claudio Cecchetto è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Cecchetto ha parlato della sua nuova sfida, questa volta politica: "Non faccio politica né voglio fare il Sindaco. Vorrei fare il Sindaco di Misano Adriatica, solo quello, qualsiasi altra città mi offrissero non mi interessa. Il mio obiettivo sarà quello di fare il Sindaco ambasciatore, portare in Italia Misano per portare l'Italia a Misano. Una località eccezionale che vorrei far conoscere alla maggior parte degli italiani desiderosi di venire qui in vacanza in Romagna".

Cecchetto è stato scoperto da Mike Bongiorno: "Il Cecchetto di Cecchetto? C'è si chiama Mike Bongiorno. Mitico Mike. Mi è venuto a trovare in radio mentre stavo facendo una trasmissione. Voleva un ragazzo giovane che presentasse per TeleMilano un programma per i giovani. Mi propose questa cosa e ne fui subito gasatissimo. Mi ha dato qualche dritta per presentare il programma e siamo partiti":

Cecchetto sui talent: "Ho fatto solo una volta il quarto giudice a X Factor, non ho mai ricevuto altre proposte concrete per fare il giudice. Se potrei fare il giudice? Prima deve arrivare una proposta, poi potrei rispondere. Mai dire mai. I talent rappresentano una buona occasione per chi vuole fare il cantante. E' un modo di proporsi al pubblico. La musica in televisione non ha tantissimi spazi, quello è uno spazio completamente dedicato alla musica. Se io avessi voluto fare il cantante avrei sicuramente partecipato a uno di questi talent".

Cecchetto, poi, è tornato a parlare delle sue scoperte: "Max Pezzali? Per me fu semplice intuire il suo potenziale. Era il primo che parlava ai ragazzi. Non parlava alle ragazze, non era sdolcinato, non scriveva canzoni d'amore. Parlava ai maschi, dei problemi dei maschi. Aveva colto nel segno, nessuno lo faceva. Per questo li ho chiamati immediatamente ed ho prodotto il loro album. Jovanotti? Era un'esplosione di energia. A fine anni '80 erano tutti dei poser, lui invece saltava da una parte all'altra del palco, per tutti era sconvolgente, per me era super divertente.

Gli altri dicevano 'guarda, quello è matto, non sta mai fermo', io rispondevo che quella era la sua caratteristica. Fiorello? Un pazzo. E' venuto in radio da me perché gli avevano detto che giravano molte belle ragazze. Non era venuto per proporsi. Ma era talmente simpatico che siamo andati a mangiare insieme, mi ha fatto morire dal ridere, così gli ho detto di non tornare nei villaggi, di rimanere con noi. Il resto, diciamo, è storia".

