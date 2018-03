"IN ITALIA SI PUO’ SCHERZARE SU TUTTO TRANNE CHE SU ERMAL META" – ALESSANDRO CATTELAN SCHERZA CON NOEMI SUI LUOGHI COMUNI DEL BRANO VINCITORE DI SANREMO E IL CANTANTE SE LA PRENDE: "LE BUONE MANIERE NON SONO COSI’ ORIGINALI" – L’IRONICA RISPOSTA DI CATTELAN - VIDEO

Una battuta come tante altre. Secondo Ermal Meta, però, di troppo. Il cantante - vincitore a Sanremo con Fabrizio Moro - si imbatte in una puntata dello show di Cattelan, E Poi C'è Cattelan in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno HD, in cui il conduttore scherza con Noemi sui luoghi comuni cantati nelle canzoni, facendo riferimento proprio al brano vincitore del Festival.

Meta, su Twitter, commenta la gag così: "Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali". L'ironica risposta di Cattelan non tarda ad arrivare: con questo monologo il conduttore ribatte al cantante e alle sue fan

