"LESBICHE? E ANCHE SE FOSSE?" - IL BACIO SAFFICO TRA NADIA TOFFA E LA MARCUZZI SCATENA IL WEB – "MA QUANTO CI VOGLIAMO BENE? E QUANTO CI DIVERTIAMO", IL COMMENTO DELLA TOFFA SU INSTAGRAM – IN REALTA' IL POST E' UN TRIBUTO ALLA...

Rachele Nenzi per www.ilgiornale.it

"E anche se fosse...?" . Un bacio saffico tra Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi sta facendo ora il giro del web. Lo scatto, pubblicato su Instagram dalla conduttrice delle Iene, ha infatti suscitato l'interesse di molti fan che si sono subito chiesto cosa ci fosse dietro.

"Ma quanto ci vogliamo bene!? - è il commento al post della Toffa - e quanto ci divertiamo?! Ma soprattutto: quanto siamo amiche?!" .

Questa mattina Nadia Toffa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia in cui dà un bacio a stampo sulle labbra alla Marcuzzi che da quest'anno è tornata al timone del programma di Italia 1. "Ma quanto ci vogliamo bene? E quanto ci divertiamo? Ma soprattutto quanto siamo amiche?!" , è il commento della conduttrice delle Iene che ha subito fatto il giro dei social network. Poi la battuta: "Lesbiche? No, ma anche se fosse?" . In realtà il post è un tributo alla Marcuzzi che era lontana dalle Iene da tredici anni. Il post col bacio saffico è stata l'occasione per salutare il suo rientro.

