"LUC BESTION" - ASIA ARGENTO, SACERDOTESSA DI TUTTE LE MOLESTATE: ‘SO DA 8 MESI DI LUC BESSON’. MA SAND VAN ROY, ATTRICE CON CUI IL REGISTA HA UNA RELAZIONE ‘INFORMALE’ DA DUE ANNI, LO HA DENUNCIATO VENERDÌ SCORSO, ACCUSANDOLO DI AVERLA DROGATA E VIOLENTATA LA NOTTE PRIMA - DA QUANDO HA RAGGIUNTO IL SUCCESSO, BESSON SI È SEMPRE FIDANZATO CON LE ATTRICI CHE HA FATTO LAVORARE…

Stefano Montefiori per il Corriere della Sera

Il regista e produttore francese Luc Besson è stato denunciato per violenza sessuale da una sua attrice, Sand Van Roy, con la quale ha una relazione da due anni. Lui vive in California e non è stato ancora interrogato ma tramite il suo avvocato si proclama innocente.

Le accuse di Van Roy, 27 anni, al 59enne Besson si riferiscono alla notte tra giovedì e venerdì, subito dopo il ritorno dell' attrice da Cannes a Parigi.

La notizia si è diffusa al Festival subito dopo il durissimo discorso di Asia Argento contro Harvey Weinstein e l' omertà nel mondo del cinema, e l' Hollywood Reporter ha chiesto all' attrice italiana se fosse a conoscenza dei fatti contestati a Besson. «Lo so da otto mesi», è stata la risposta di Asia Argento, che sembra in questo modo evocare episodi precedenti la denuncia.

Da quando ha preso il via in America e poi in Europa la campagna #MeToo, il nome di Besson veniva citato in Francia come un possibile bersaglio, considerate le voci e le numerose relazioni con le attrici dei suoi film.

Sand Van Roy è una modella, umorista e attrice francese che compare in piccoli ruoli in tre film di Luc Besson: Taxi 5, Valerian e il nuovo Anna, in uscita l' anno prossimo. Lo scorso gennaio ha menzionato Besson in una foto da lei pubblicata su Instagram, in occasione dell' anteprima di Taxi 5 a Marsiglia.

Sulla base della sua deposizione, Van Roy ha raggiunto Besson al Bristol alle 23 di giovedì e ha lasciato la camera alle 2 di venerdì. Radio Europe 1, che ha per prima dato la notizia, riporta che l' attrice ha raccontato di avere bevuto una tazza di tè e di avere poi perso conoscenza. Al suo risveglio ha ricordato di essere stata violentata.

Venerdì sera, agli agenti del primo distretto di polizia giudiziaria di Parigi, Van Roy ha parlato di un rapporto sessuale «senza grande dolcezza», che si sarebbe svolto sotto il ricatto di una carriera nel cinema altrimenti destinata a finire.

Luc Besson è noto per non avere mai separato la vita privata da quella professionale.

Dopo l' enorme e inaspettato successo di Le Grand Bleu, del quale in questi giorni a Cannes si festeggiavano i trent' anni, Besson decise di scrivere e girare Nikita cucendo il ruolo della protagonista addosso alla sua compagna di allora, Anne Parillaud, madre della sua prima figlia. Nel 1991 Parillaud ottenne il César della miglior attrice per Nikita, e scoppiò a piangere in diretta tv ringraziando Besson.

«Li incontrai subito dopo alle toilette del teatro e a mia volta non seppi trattenere le lacrime, ero talmente commossa che li ho voluti ringraziare. È così che ho conosciuto Luc», ha raccontato poi Maïwenn Le Besco, che all' epoca era una ragazzina di neanche 15 anni e veniva obbligata dalla madre a cercare successo nel mondo del cinema («dovevo andare ai casting sempre in minigonna», ha raccontato).

Besson lasciò Parillaud per Maïwenn, dopo un anno la sposò e l' anno successivo nacque la seconda figlia di Besson. Maïwenn recita nel Quinto elemento del regista, che sul set conobbe Milla Jovovich. Besson lasciò Maïwenn per sposare Jovovich e darle il ruolo protagonista in Giovanna d' Arco (per questo litigò con Kathryn Bigelow con la quale avrebbe dovuto co-realizzare il film).

Dal 2004 Besson è sposato con la produttrice Virginie Silla, ha avuto con lei altri tre figli e insieme hanno co-prodotto Valerian; durante le riprese Besson ha conosciuto Sand Van Roy, la prima ad accusarlo di avere abusato del suo potere.

Da Los Angeles «Luc Besson smentisce categoricamente queste accuse fantasiose - afferma il suo avvocato Thierry Marembert -. Quando lo ha saputo è caduto dalla sedia. Si tratta di una persona che lui conosce, con la quale non ha mai tenuto alcun comportamento inappropriato».

