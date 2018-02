"MA CHE FINE HA FATTO MANOLO?" – A “90 SPECIAL” IL RITORNO DEI RAGAZZI ITALIANI CON UNA NON MEMORABILE VERSIONE DEL LORO TORMENTONE “VERO AMORE” - IRONIE SUI SOCIAL: "PEGGIO DELLE LOLLILOP" - “ME SA CHE IL QUINTO DEI #RAGAZZIITALIANI HA CAMBIATO NAZIONALITÀ PER EVITARE STA FIGURA“ – VIDEO

Ragazzi Italiani

Da www.ilsussidiario.net

Ieri sera, durante la terza puntata di 90 Special, il pubblico ha assistito all reunion dei Ragazzi Italiani che si sono esibiti con “Vero amore”. Il brano, scritto da Antonio Galbiati, Carlo Palmas e Maria Grazia Fontana, è stato presentato in occasione del Festival di Sanremo 1997, piazzandosi alla diciottesima posizione. All’appello, però, mancava Manolo Bernardo. La sua assenza non è certo passata inosservata sui social: “Wow belli rivederli dopo tanto tempo e insieme... mancava Manolo però che fino a fatto?? Non mi è sembrato giusto che non l’hanno nominato proprio…”, “ma Manolo? Che fine ha fatto?” e “Perché NESSUNO ha detto il motivo per cui Manolo Bernardo non si è presentato? Eppure lo stiamo chiedendo tutti!”, si sono chiesti alcuni utenti di Twitter. (agg. Elisa Porcelluzzi)

Ragazzi Italiani

ATTILIO FONTANA, IL PIÙ AMATO

Ragazzi Italiani

C’erano anche i Ragazzi italiani, tra gli ospiti della terza puntata di 90 Special su Italia 1. Ospiti di Nicola Savino, i Ragazzi Italiani (non al gran completo, ma in quattro) hanno ricordato gli anni del loro successo cantando “Vero amore”, in versione acustica, con l’aiuto del pubblico. Tantissimi i tweet dedicati alla storica boy band italiana, soprattutto sull’assenza del quinto elemento: “Me sa che il quinto dei #RagazziItaliani ha cambiato nazionalità per evitare sta figura #90special”. Ironia anche sulla performance: “Ok, con #90Special abbiamo capito che l’intonazione è rimasta negli anni 90” e “#ragazziitaliani bene, ma non benissimo dal vivo, ma sicuramente meglio delle #lollipops l’ultima volta”. Molti apprezzamenti per Attilio Fontana, che entrò a far parte del gruppo nel 1996 prendendo il posto di Alessandro Venturieri: “Attilio Fontana è ancora il più Figo dei #ragazziitaliani”, “Sì, fate cantare soltanto #AttilioFontana perché gli altri sono INASCOLTABILI” e “Bellissimo Attilio Fontana dai fotoromanzi del #cioe ai #ragazziitaliani”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

manolo Ragazzi Italiani