24 gen 2018 16:19

"MIO FIGLIO ALBERTO FU BOCCIATO IN QUINTA ELEMENTARE" - PIERO ANGELA, OSPITE DELLA BERLINGUER: "SE UNO NON FA BENE, DEVE ESSERE PUNITO. OGGI SI TENDE A DARE LA COLPA AGLI INSEGNANTI" - ''AD ALBERTO BRUCIO’ MOLTO MA GLI HA INNESCATO UNA SPIRALE VIRTUOSA – IN TV NON GUARDO IL CALCIO, NON SENTO LE CANZONI. E SUI TALK: "I DIBATTITI SEMBRANO INCONTRI DI BOXE" - VIDEO