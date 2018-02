"IL MONOLOGO DI FAVINO? PENOSO. UNA RECITA BUONISTA" - A "L'ARIA CHE TIRA" GASPARRI ATTACCA ANCORA L'ATTORE: "300MILA EURO D'INGAGGIO PER FARE POLITICA AL FESTIVAL DI SANREMO" – VIDEO

gasparri

Da Libero Quotidiano

Il monologo di Pierfrancesco Favino all'ultima serata del Festival di Sanremo su immigrazione e dintorni continua a far discutere. Già, perché a molti è servato un intervento (molto) politico in piena campagna elettorale. E tra chi la pensa così c'è sicuramente Maurizio Gasparri, candidato al Senato con Forza Italia nel suo Lazio. In un tweet aveva definito "penoso" il monologo di Favino, e ospita a L'aria che tira ha speso ancora parole durissime contro lo stesso monologo, definito una "recita buonista a 300mila euro di ingaggio".

favino 15 baglioni mannoia favino favino mannoia baglioni