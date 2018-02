"NON MI HA COPIATO, COMBATTE LA CENSURA COME ME" - PACE FATTA (E NIENTE CAUSA) TRA EMILIO ISGRÒ E ROGER WATERS - L'ARTISTA ITALIANO, CHE AVEVA ACCUSATO LA ROCKSTAR DI AVER COPIATO LE SUE CANCELLATURE PER LA COPERTINA DELL'ULTIMO ALBUM, ORA DICE: "SONO FAN E AMMIRATORE DI WATERS” – E L’EX PINK FLOYD…- VIDEO

Pace fatta fra Roger Waters e Emilio Isgrò. L' artista italiano aveva accusato la rockstar inglese di aver copiato le sue cancellature per la copertina dell' ultimo album «Is This the Life We Really Want?».

La scorsa estate il pioniere dell' arte concettuale aveva ottenuto dal Tribunale di Milano il blocco della commercializzazione dell' album dell' ex Pink Floyd: sulla copertina c' erano una serie di parole cancellate da un tratto di pennarello nero che lasciava in evidenza soltanto quelle del titolo.

Dopo mesi di dialogo fra le parti Isgrò ha rinunciato a procedere con l' azione legale «avendo riconosciuto la buona fede della rockstar di cui è fan e ammiratore», si legge in un comunicato congiunto dei legali di Sony Music e dello studio Trifirò & Partners che ha seguito Isgrò.

Da parte sua Waters si è detto felice per «l' opportunità di venire a conoscenza del grande artista, considerato come uno dei più importanti rappresentanti dell' arte contemporanea italiana e creatore della "Cancellatura"». E ha aggiunto: «Con la copertina di "Is This the Life We Really Want?" parlo della censura, una cosa che, da allora, ho scoperto di avere in comune con le opere di Emilio Isgrò».

Nessun particolare è stato reso noto sull' esistenza di accordi economici extragiudiziali fra le parti per evitare la causa in tribunale. Sebbene sia passato tempo e quindi sia anche calato l' interesse del pubblico, il disco può ora tornare liberamente in commercio anche fisicamente in vista del tour che porterà Waters a Milano e Bologna in aprile e poi a Lucca e Roma in luglio.

