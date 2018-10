"NON SONO STATO UN LATIN LOVER E HO IL RIMPIANTO DI NON AVER COSTRUITO UNA FAMIGLIA” - RENZO ARBORE SI CONFESSA A RADIODUE: “MI SAREBBE PIACIUTO RIFARE UNA COPIA DI 'QUELLI DELLA NOTTE', MA NON CI SONO PIÙ I SALOTTIERI IN GRADO DI IMPROVVISARE COSE IRONICHE E SPIRITOSE - L'ULTIMO È RIMASTO FRASSICA, POI C'È FIORELLO. MARA VENIER? È NATA QUANDO STAVAMO INSIEME, ANCHE A LEI INSEGNAI A LASCIARSI ANDARE ALL'IMPROVVISAZIONE”

Renzo Arbore è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Renzo Arbore è tornato a parlare del suo successo legato ai programmi notturni: "Il segreto di certi successi? C'era un grande rapporto tra di noi, improvvisavamo tutto, la nostra era una improvvisazione della parola.

Nella tv di oggi mancano gli improvvisatori. L'ultimo è rimasto Frassica, poi c'è Fiorello. Anche lui viene dal varietà, sa improvvisare alla grande. Si è tornati a fare il varietà scritto con le imitazioni preparate, non c'è più l'incoscienza che avevamo noi tutte le sere. Ora si ha paura, la gente scrive, si prepara tutto.

Se trovassi i comici che improvvisano, ma non ci sono, io rifarei alcuni programmi. Ho rifatto Indietro Tutta con il solo Frassica perché avevo capito che era l'improvvisatore più spericolato. Mi sarebbe piaciuto rifare una copia di 'Quelli della Notte', ma non ci sono più i salottieri in grado di improvvisare cose ironiche e spiritose".

Su quello che è accaduto con Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In: "E' stato un momento molto carino. Mara è molto esuberante. E' affettuosa. Tutti hanno apprezzato il brio, la simpatia, mi ha detto delle parole molto belle. Mara è nata quando stavamo insieme, con una televisione fatta in una certa maniera, anche a lei insegnai a lasciarsi andare all'improvvisazione. Anche ieri tutto quello che era stato scritto dagli autori è saltato, siamo andati a braccio. La critica ha apprezzato, mi fa piacere".

Sul suo rapporto con le donne: "Non sono stato un latin lover. Certamente ho avuto delle varie opportunità, ma non ho mai approfittato di essere un personaggio della radio o della televisione". Sul suo rimpianto: "Non ho costruito una famiglia. Sono andato in giro per il mondo. Subito dopo il successo di Indietro Tutta desideravo tornare a fare il musicista. Una famiglia mia è la cosa che mi manca".

Sulla televisione di oggi: "I talent mi piacciono. I talent delle canzoni sono belli. Quelli dei comici, invece, non hanno funzionato. Hanno provato un po' a crearli, ma non è uscito da questi format il nuovo Frassica. In Italia c'è un poi' una crisi della comicità. C'è Crozza, che certamente studia, fa delle imitazioni provate, c'è naturalmente Guzzanti, che però è avaro di apparizioni televisive perché rischia, dopo aver fatto cose bellissime con Serena Dandini, ma una nuova generazione non c'è. Apprezzo Lillo e Greg, Ficarra e Picone, ma sono professionisti, con un pizzico di incoscienza è rimasto solo Fiorello, che si diverte ad improvvisare l'edicola. Mi piacciono i talent sulla musica e apprezzo Tu Si Que Vales, che fa vedere degli artisti in altri campi".

