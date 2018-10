"NON VOTATELO, È UN NEO-FASCISTA" – A SAN PAOLO ROGER WATERS SI SCAGLIA CONTRO BOLSONARO E VIENE FISCHIATO DAL PUBBLICO - IL COFONDATORE DEI PINK FLOYD HA PARAGONATO IL LEADER DI ESTREMA DESTRA A ORBAN, PUTIN, FARAGE E MARINE LE PEN - VIDEO

waters

Da www.quotidiano.net

"Elenão", cioè "lui no": nel corso del concerto di San Paolo Roger Waters ha attaccato Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra che ha raccolto il 46% delle preferenze al primo turno delle elezioni brasiliane lo scorso weekend, invitando il pubblico a non votarlo al ballottaggio del prossimo 28 ottobre.

Il cofondatore dei Pink Floyd, oggi 75enne, come di consueto non si è tirato indietro sui temi politici più attuali: dopo essersi in passato schierato contro Donald Trump e Israele, Waters ha preso posizione anche sul voto brasiliano definendo "neo fascista" il candidato del Partito Social-Liberale e invitando il pubblico a "resistere", paragonando Bolsonaro al presidente statunitense, Orban, Putin, Farage e Marine Le Pen. Waters, impegnato nel tour 2018 Us + Them, replicherà il concerto anche stasera, mercoledì 10 ottobre, sempre a San Paolo.

waters

bolsonaro 1