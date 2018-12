"I PRESUNTI FALSI DI DE DOMINICIS? I CARABINIERI PERDONO TEMPO A CERCARE COSE CHE NON ESISTONO” – SGARBI SCATENATO A “RADIO2”: "NON ESISTONO FALSI, NESSUNO CONOSCE DE DOMINICIS. PERCHÉ SI DOVREBBE FALSIFICARE UNO SCONOSCIUTO? E' TUTTO RIDICOLO - DI MAIO? E’ IN UNA FASE DI DECLINO RAPIDISSIMA. MI FA TENEREZZA" – L’ASSISTENTE 22ENNE E IL VIDEO IN AUTOGRILL: “NON ERA UBRIACO, LUI È ASTEMIO, LO SA TUTTA ITALIA…”- VIDEO

Da I Lunatici - Radio2

Vittorio Sgarbi e la sua assistene Paola Camarco sono intervenuti ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta tutta la notte.

Paola Camarco, assistente ventiduenne di Sgarbi, ha dichiarato: "Come si fa a stare dietro a Sgarbi? A quest'ora della notte siamo a metà della nostra giornata, è come se fossero le cinque del pomeriggio. Ora lui è davanti a me al telefono, stiamo andando a Salò per vedere una mostra. Io e Sgarbi ci siamo incontrati a Panorama d'Italia, a Torino. L'8 aprile di 2 anni fa. Il video all'autogrill? Eravamo vicino a Viterbo, a un certo punto Sgarbi ha visto una biblioteca fatta da qualcuno che aveva messo in vendita dei vecchi libri. Ha iniziato a sfogliarli pagina per pagina, preso dall'eccitazione.

Dopo 40 minuti che stavamo lì io e l'autista, Guido, abbiamo detto basta. Dovevamo fare un'altra ora di strada. L'ho preso dalla cintura, io sono caduta e lui e mi è caduto addosso. Abbiamo iniziato a rotolarci, convinti che in autogrill non ci fosse nessuno. E in effetti c'era solo il benzinaio, che ci ha fatto un video. Una settimana dopo il video è finito su un sito che ha titolato 'Sgarbi ubriaco si rotola a terra assieme all'assistente'. Lui è astemio, lo sa tutta Italia.

Ha fatto subita denuncia, poi abbiamo fatto il video di smentita. Come si comporta con i miei spasimanti? Per lui non esistono. Non esistono e non devono esistere. E' un senso di proprietà, come un oggetto. Tu hai un portachiavi e non vuoi che sia di nessun altro. E' un dato di fatto, non è che ci sono altre soluzioni. Alla fine ridiamo e scherziamo su questo, c'è un bel rapporto, è una persona molto buona e mi rispetta anche se qualche volta lo faccio arrabbiare".

Paola, poi, ha passato il telefono a Vittorio Sgarbi. Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio gli hanno chiesto di commentare le recenti vicende che hanno riguardato Di Maio: "L'attacco riservato al padre e a lui? Mi fa un po' tenerezza, non pensavo che così rapidamente si avverasse la mia profezia sul declino. Poi metteteci tutti gli errori sugli elenchi del reddito di cittadinanza. E' in una fase di declino rapidissima. E' al punto più basso. L'unica speranza che hanno i Cinque Stelle per riscattarsi è legata all'avvicendamento con Di Battista, che in questa fase potrebbe prendere il posto del Di Maio declinante che mi fa anche un po' malinconia".

Sulla notizia che lo vuole indagato per i presunti falsi di De Dominicis: "I carabinieri perdono tempo a cercare cose che non esistono. Non esistono falsi di De Dominicis per una semplice ragione, nessuno lo conosce. Perché si dovrebbe falsificare uno sconosciuto? E' tutto ridicolo. Sono dei disperati, ignoranti. Io ho sempre aiutato i carabinieri, avrebbero dovuto almeno informarmi di ciò che stavano facendo. Hanno indicato come false delle opere vere. Recuperano falsi come veri e sequestrano veri come falsi.

Nessuno di loro ha la minima idea di cosa sia l'Avanguardia ma siccome sono ignoranti si inventano i falsi di De Dominicis. Perché bisognerebbe falsificare uno che nessuno sa chi è? Non li mollo più, dovranno inginocchiarsi e chiedere scusa, vergognarsi, sapendo che io ero una persona vicino a loro, di aver fatto una azione criminale alla fine, poi, dell'indagine. Per avere un nome, per fare tre titoli sui giornali. Si vergognino, non li mollo più. Perdono tempo a recuperare opere false e a definire false opere vere. Si vergognino".

