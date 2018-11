"QUEST'ANNO SAREMO CATTIVELLE" – RIHANNA HA GIÀ INAUGURATO LE FESTIVITÀ NATALIZIE. COME? CON UNA SERIE DI SCATTI SU INSTAGRAM IN VERSIONE SEXY BABBO NATALE – LINGERIE, GUANTI NERI E TACCHI A SPILLO, LA POPSTAR DI BARBADOS CONTINUA A FARE LA “BAD GIRL”: ECCO COS'HA SCRITTO NELLA DIDASCALIA – FOTOGALLERY HOT

Prendendoci tutti in contropiede, e con un certo anticipo, Rihanna ha già augurato a tutti un buon inizio delle festività natalizie. Ovviamente, la popstar di Barbados lo ha fatto a modo suo, postando un suo scatto decisamente sexy su Instagram, in lingerie, guanti neri e tacchi a spillo, una sexy versione di Santa Claus, scrivendo: «Saremo cattivelle e non brave questa stagione», condividendo l'ultima guida allo shopping Fenty.

Nell'ultimo anno la linea Fenty e la sua attività come imprenditrice hanno davvero catturato l'attenzione e le energie di Rihanna, che ha avuto successo sia nel campo della lingerie che nel settore beauty. Ora però è giunto il momento per Rihanna di tornare a fare davvero Rihanna, cioè a scrivere e cantare come sa fare solo lei. Nel 2019 uscirà infatti il suo nuovo album di inediti, il successore di Anti.

