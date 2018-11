"RAGGI? SE LA CACCIANO, TITOLERO': ‘PATATA BOLLITA’ – FELTRI: "IN CASO DI CONDANNA IN PRIMO GRADO, FACCIO UNA BATTAGLIA A FAVORE DELLA SINDACA – IL TITOLO SULLA PATATA BOLLENTE? FU UNA SCIOCCHEZZA MA…" - "ASIA ARGENTO? DAL CANE A CORONA, RESTA UNA CINOFILA DI RIGUARDO. SE MIA FIGLIA PORTASSE A CASA CORONA NON RICEVEREI NESSUNO DEI DUE" - E POI DI BATTISTA ‘DILETTANTE DELLA POLITICA’ E SULLA QUESTIONE SALVINI-ISOARDI…

Il Direttore di Libero ha parlato della questione prescrizione: "Il problema è stato congelato. Da parte di M5S c'era il desiderio di annullare la prescrizione, la Lega invece ha un atteggiamento diverso e vuole attendere una riforma della giustizia prima di dare il via alla soppressione di questo istituto. Non succederà nulla fino a quando non sarà possibile fare una riforma della giustizia, che probabilmente non andrà mai in porto, perché sento parlarne da circa 30 anni. Pertanto anche la prescrizione rimarrà congelata e non andrà in porto".

Su Virginia Raggi: "Mi auguro che resti al suo posto. Il reato di abuso di ufficio è ridicolo, basta una firma posta male su un documento per beccarsi una denuncia e magari anche una condanna. Sarebbe assurdo che per una condanna in primo grado, quand'anche arrivasse, la sindaca Raggi, che non mi è simpaticissima, fosse costretta a dimettersi. Mandarla via sarebbe un'assurdità. Il primo grado di giudizio non significa colpevolezza. Bisogna aspettare il secondo e il terzo grado.

Per altro per un reato che non mi pare così grave. Se dovesse succedere questa cosa, che sarebbe anche illegale, difenderò personalmente con il mio giornale la Raggi. L'ingiustizia va combattuta sempre, sia quando colpisce un amico che quando colpisce qualcuno che ti è antipatico. Il titolo sulla Patata Bollente? Fu una sciocchezza, patata bollente stava a significare una questione scottante, poi se c'è qualcuno che è malizioso che vuole dare un altro significato è libero di farlo, ma nessuno può condannarmi per una questione del genere. Certo è che se dovessero cacciare la Sindaca di Roma sarei tentato di fare il titolo 'Patata bollita'".

Sulla questione Salvini-Isoardi: "Sembra essersi rivelata un'arma a vantaggio di Salvini. Le questioni sentimentali dovrebbero rimanere in un ambito riservato, purtroppo fatalmente di questa storia si è parlato su tutti i giornali. Suppongo che agli elettori e alla gente comune non importi niente degli amorazzi di Salvini, anche perché non c'è nulla di illecito, puoi avere tutte le fidanzate che vuoi. Non riesco a prendere sul serio queste cose.

Effettivamente questo Salvini lasciato e un po' sofferente, ma non troppo, può aver reso il Ministro ancora più simpatico per l'opinione pubblica. Io comunque avrei preferito lasciare Di Maio piuttosto che la Isoardi, perché la Isoardi è una bella donna, mentre Di Maio non mi attira. Io comunque non vado a spiare sotto alle lenzuola degli altri, do la massima attenzione a quello che accade sotto alle mie di lenzuola".

Su Di Battista: "Può essere l'anti Salvini? Non penso. Il signor Di Battista non può infastidire Salvini, che ha un'altra caratura politica. Di Battista per il momento rimaste una stimabilissima persona, ma un dilettante della politica".

Sul suo tweet legato alla storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona: "Asia Argento dopo aver baciato il cane si è messa a baciare Corona quindi si conferma una cinofila di qualche riguardo. Ha fatto bene, sono affari suoi. Se avessi una figlia che si presenta con Corona a casa? Non riceverei né la figlia né Corona. Nulla contro Corona, ma averlo per casa sarebbe eccessivo".

