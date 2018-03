"LA RAI MI HA RUBATO DON MATTEO. L’IDEA ERA MIA..." - ALVARO VITALI RIVELA A ‘OGGI’: “LA STORIA E’ UGUALE A UNA SCENEGGIATURA CHE AVEVO SCRITTO CON MIA MOGLIE E PORTATO A RAI3. LA FICTION SI DOVEVA INTITOLARE, OVVIAMENTE, DON PIERINO…”

«Don Matteo lo dovevo fare io, mi hanno rubato l’idea! È uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda». Così dice Alvaro Vitali al settimanale OGGI.

Nell'intervista in edicola domani, il Pierino di tanti film dice: «Come si doveva intitolare? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai adulto e saggio, che finiva in un paesino e doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi parrocchiani. Per la parte della perpetua avevo pensato a Stefania». E nega possa trattarsi di coincidenze: «Coincidenze? La sceneggiatura la portai in Rai sei o sette mesi prima che andasse in onda Terence Hill. Don Pierino risolveva piccoli gialli aiutato dalla perpetua, e girava per il paese con una bici rossa. Alla faccia delle coincidenze: hanno cambiato solo il colore della bici!».

