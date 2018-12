"A RANDELLATE TI PRENDEREI, MERCENARIO" - SFERA EBBASTA SI TATUA 6 STELLE COME LE VITTIME DELLA DISCOTECA DI CORINALDO, LA FANPAGE DEL TRAPPER CONDIVIDE SU TWITTER LO SCATTO E IMMEDIATAMENTE SONO ARRIVATI COMMENTI DI FUOCO: "DECORARSI LA SCATOLA CRANICA NON NE MIGLIORA IL CONTENUTO", "SEI IMBARAZZANTE"

Anna Rossi per il Giornale

sfera ebbasta tatuaggio

Venerdì notte nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo si è consumata una vera e propria tragedia: 5 minori sono morti e anche una giovane madre che ha tentato il tutto e per tutto pur di salvare sua figlia.

Sei morti al concerto di Sfera Ebbasta, quindi. Doveva essere una serata di festa e invece è finita con la morte. Centinaia di giovani si trovavano nel locale per sentire il loro idolo, ma dopo alcune ore passate tutti ammassati, un ragazzo incappucciato ha spruzzato dello spray al peperoncino e ha seminato il panico. Il fuggi fuggi ha creato il caos e poi la morte di sei innocenti.

Sfera Ebbasta, quando si è consumata la tragedia, non era ancora arrivato nella discoteca, nonostante la serata sarebbe dovuta iniziare alle 22.05 (era circa mezzanotte al momento della strage). Il rapper si stava esibendo in un altro locale a un'ora e mezza di distanza dalla Laterna Azzurra. Questi sono i tragici fatti ai quali il giorno dopo è seguito un messaggio di cordoglio di Sfera per tutte quelle vittime innocenti.

sfera ebbasta

Il trapper, dopo il post su Instagram, è sparito dai social. Ha annullato tutti gli impegni e si è chiuso in un doloroso silenzio. Ma ora, la sua fanpage ha pubblicato una foto che sta facendo parecchio discutere. Nello scatto si vede mezzo volto di Sfera Ebbasta e sotto l'attaccatura dei capelli sei stelline. "Gionata (in arte Sfera Ebbasta, ndr) si è tatuato 6 stelle. 6 come le vittime nella discoteca di Corinaldo dove quella sera si sarebbe dovuto esibire. Possiamo solo immaginare cosa stai passando... troppe chiacchiere, poco rispetto verso di te. Forza King, noi siamo e saremo sempre con te", scrive la fanpage del trapper. Scelta discutibile.

lanterna azzurra sfera ebbasta

Intanto lo scatto del trapper ha sollevato un caos. "Vai a fare in culo", "Decorarsi la scatola cranica con 6 stelline in memoria dei fans morti non ne migliora il contenuto, sempre merda rimane. Bello comunque il kalashnikov.......tatuato davanti l'orecchio.. a randellate ti prenderei......mercenario", "Imbarazzante". Sono solo alcuni dei commenti.

In questo caso, c'è anche chi avanza l'ipotesi che questo scatto sia una fake news. Per il momento Sfera Ebbasta è chiuso nel suo silenzio. E non si sa nulla di più.

sfera ebbasta sfera ebbasta