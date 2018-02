5 feb 2018 15:44

"RIECCOCI A NON E' LA RAI" - DOPO IL MALORE GILETTI TORNA IN TV CON UNA GAFFE (VIDEO) – LO SCAZZO CON IL CAPOGRUPPO DI FI DELL’ASSEMBLEA SICILIANA, GIUSEPPE MILAZZO: “NON VENGA QUI A FARE IL PAGLIACCIO”- OGGI IL GIORNALISTA, TIFOSO BIANCONERO, HA PARLATO A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24 DELLA GOLEADA AL SASSUOLO: “SCANSUOLO? MI FA SORRIDERE. RICORDO CHE DI NATALE NON GIOCAVA MAI CONTRO IL NAPOLI...”- VIDEO