"L’ INTRUSO E’ TORNATO" - CAROLYN SMITH HA DI NUOVO IL CANCRO AL SENO - IL GIUDICE DI "BALLANDO CON LE STELLE" SI SOTTOPORRÀ A 16 SEDUTE DI CHEMIOTERAPIA, UNA A SETTIMANA, IL VENERDÌ, IL GIORNO PRIMA DELLA DIRETTA - E POI PARLA DI MILLY CARLUCCI “L’ULTIMA ISTITUZIONE DELLA TV” E DI QUEL "BONO" DI ALESSIO DI CLEMENTE: TUTTI MI HANNO PRESO IN GIRO PER I MIEI “ORMONI IMPAZZITI”…

Marta Proietti per il Giornale

A poche ore dalla prima puntata di Ballando con le stelle, Carolyn Smith rivela di avere di nuovo il cancro al seno.

Il giudice del programma targato Rai1 si trova a combattere ancora una volta contro quello che lei stessa chiama l'intruso. "È esattamente dello stesso tipo del primo, ma molto piccolo e molto circoscritto. Sapevo di una possibile recidiva, non me l'aspettavo così in fretta", ha dichiarato al settimanale Gente.

La Smith però non si dà per vinta e continua a combattere la sua personale battaglia. Rendere pubblica la notizia è poi un modo per trasmettere positività e corraggio a tutte quelle donne che, come lei, stanno vivendo il dolore del cancro: "Racconto queste mie esperienze perché certe malattie sono ancora tabù e molte donne hanno bisogno di coraggio e forza. Ora che i medici mi hanno detto cosa mi aspetta mi sono tranquillizzata. Devo sottopormi a 16 sedute di chemioterapia, una a settimana, il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando". Senza dubbio, il pubblico del programma di Milly Carlucci l'accoglierà in studio con un grande applauso.

Da www.affaritaliani.it

(…) L'intervista esclusiva è anche una buona occasione per la Smith di sorridere e ricordare alcuni dei momenti nel suo cuore avvenuti in questi suoi primi 10 anni a "Ballando con le stelle".

carolyn smith gente

"Alessio Di Clemente è stato l'unico che è riuscito a ingannarmi. Quando si è vestito da cowboy era così espressivo e inserito nella coreografia che non ho guardato i passi. Ho sussurrato 'Che bono!'. Mariotto l'ha ripetuto a microfoni accesi e per anni tutti hanno preso in giro i miei ormoni impazziti"

La fuoriclasse per la Smith è sempre Milly Carlucci. Inseparabile amica che nei momenti più bui l'ha aiutata: "E' l'ultima istituzione della tv. Una sorella per me, elegante, per nulla invadente. Una donna di classe. Mai fuori posto. Incoraggiante e stimolante"

Carolyn Smith col sorriso che la contraddistingue e che riesce a sostenere nonostante il peso della malattia è pronta a torna in tv e dichiara: "A Ballando, però, non faccio sconti a nessuno, siete avvertiti".

