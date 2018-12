"E’ SUCCESSO TUTTO ALL’IMPROVVISO..." - LA FIGLIA ISABELLA, OSPITE DELLA D’URSO, RACCONTA GLI ULTIMI GIORNI DI VITA DI SANDRO MAYER: “NON ERA MALATO. E’ STATA UNA COSA INASPETTATA. E’ STATO IN OSPEDALE E PENSAVA DI USCIRE DOPO POCHI GIORNI. PURTROPPO HA AVUTO…”

Sandro Mayer non era malato, è morto all'improvviso per una brutta infezione. Lo ha detto Isabella, la figlia del direttore di Di Più, in collegamento con Barbara D'Urso a Pomeriggio5. «È successo tutto all'improvviso per una brutta infezione. Ci tengo a precisare che è stata una cosa inaspettata, arrivata in una settimana, al massimo due. Il 10 novembre era il mio compleanno e stava bene», ha dichiarato.

«È stato in ospedale e pensava di uscire dopo pochi giorni, purtroppo non ne è più uscito - ha spiegato la figlia, incinta al settimo mese - Volevo precisare che è mancato a Milano, non a Roma. E un’altra cosa: non amava dire la sua età. Lui è più giovane, non aveva gli anni che avete detto».

