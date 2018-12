Franco Grilli per il Giornale

Le 'Iene' beccano il lavoro nero nell'azienda del padre di Di Maio

AZIENDA DI MAIO E IL LAVORO NERO

LUIGI DI MAIO E IL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI FAMIGLIA

"Sui social i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle mi hanno letteralmente sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a 'se ti incontro per strada ti ammazzo' o 'ti riempio di botte'.

Ho ricevuto una serie di 'pezzo di emme' a iosa". Filippo Roma, giornalista e storico inviato de Le Iene, racconta come alcuni sostenitori pentastellati abbiano (male) accolto la sua inchiesta sul padre di Luigi Di Maio.

LUIGI DI MAIO E IL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI FAMIGLIA

Roma, nei giorni scorsi, è stato infatti autore del servizio che ha svelato dei lavoratori in nero nell'azienda del padre del leader (ministro e vicepremier) 5 Stelle, Antonio Di Maio.

Il cronista è stato ospite a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 e in occasione della chiacchierata via etere ha aggiornato sugli ultimi sviluppo sul caso, spiegando che loro stessi sono in attesa di risposte da parte di Luigi Di Maio. Per il quale spende le seguenti parole: "Mi è parso deluso, penso dal papà. Nell'intervista è uscita questa difficile storia legata al passato, di questo padre e figlio che non si parlavano e di cui non so il motivo".

ANTONIO DI MAIO calabresi di maio FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO SALVATORE PIZZO FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO FILIPPO ROMA E IL SERVIZIO SUL LAVORO NERO NELL AZIENDA DI MAIO ANTONIO DI MAIO