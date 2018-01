"SEI 'NA SQUILIBRATA", "ME DEVI FA' PARLA'" - RISSONA PESCIAROLA A “UOMINI E DONNE” TRA TINA CIPOLLARI E LA “TRONISTA OLD” GEMMA GALGANI - MOTIVO? UN UOMO CONTESO! - SI TRATTA DI GIORGIO MANETTI, ALTRO PROTAGONISTA DEL PROGRAMMA ED EX FIDANZATO DELLA GALGANI E PROBABILE NUOVA FIAMMA DELLA CIPOLLARI - VIDEO!

UOMINI E DONNE - RISSA TRA TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI

Da https://www.ilfattoquotidiano.it

RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI

Uomini e Donne trono over. Per qualcuno queste cinque parole bastano già a evocare una specie di apoteosi del trash televisivo, dove tutto è possibile e non c’è alcun limite imposto dal senso della misura. Cosa che non è così lontana dal vero, anzi. Proprio ieri nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi l’opinionista (?) Tina Cipollari e la ‘star’ Gemma Galgani, hanno dato vita una lite in grande stile, rischiando addirittura di arrivare alle mani. Il motivo?

RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI

Giorgio Manetti, altro protagonista del programma ed ex fidanzato della Galgani e probabile nuova fiamma, almeno stando al gossip, della Cipollari. Tra “togliti da qui” “mi devi far parlare” con tanto di mani alzate e toni veramente molto accesi, il siparietto ha tenuto banco per qualche minuto con vette ardite perfino per Uomini e Donne: “Sei una squilibrata”, ha detto Tina a Gemma, aggiungendo poi un “sei una scema”. Insomma , il solito sfoggio di classe poco prima del tè.

RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI RISSA TRA GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI