Daniela Secli per www.tv.fanpage.it

Nel corso della puntata di ‘Amici 17‘, trasmessa sabato 10 febbraio, Orion Pico e Bryan Ramirez sono stati aspramente rimproverati da Maria De Filippi. I ballerini hanno accusato la produzione di aver messo in disordine lo spogliatoio maschile per poi scattare una foto e sollevare il problema. La conduttrice ha esclamato: "Siamo alla follia".

de filippi

Maria De Filippi ha trasmesso un video nel quale i ballerini Bryan e Orion sostengono che la foto fatta dalla produzione che ritrae il disordine nello spogliatoio maschile sia stata creata ad arte per "far passare il messaggio". In sostanza, i due allievi hanno affermato che la produzione stessa abbia creato il caos, tirando fuori dai cassetti calzini e slip per fare disordine.

La versione delle signore delle pulizie e delle sarte

Maria De Filippi, dopo aver esclamato: "Siamo proprio alla follia", ha fatto entrare le donne delle pulizie e le sarte. Tutte hanno confermato di trovare spesso in disordine lo spogliatoio maschile. In particolare hanno parlato di bicchieri e bottiglie sparsi ovunque. Le sarte, inoltre, hanno aggiunto: "Vi diamo una scatola di plastica in cui depositare calzini e mutande e invece li ritroviamo sempre per terra".

de filippi amici

Il rimprovero di Maria De Filippi e il provvedimento disciplinare

Orion ha continuato a sostenere la sua tesi secondo la quale sarebbe stato qualcuno della produzione a mettere disordine appositamente per scattare una foto. Maria De Filippi ha sottolineato l'ovvio, ossia che a nessun membro della produzione verrebbe mai in mente di andare a prendere le loro mutande sporche:

"Ora ditemi quali persone della produzione prendono le vostre mutande e le buttano per terra. Siamo proprio alla follia. Orion il tuo sospensorio era su un comodino del residence, con quelli dell'albergo che si sono lamentati. Forse un problema di pulizia e civiltà ce l'hai tu non noi. E Bryan la penso nello stesso identico modo”.

ballerini di amici

Alessandra Celentano ha appoggiato a pieno la reazione di Maria De Filippi e ha proposto un provvedimento disciplinare per Orion e Bryan. Ha chiesto agli altri professori di impedire ai due allievi di esibirsi durante la puntata e di mandarli in sala relax. I suoi colleghi si sono trovati d'accordo. Per Rudy Zerbi il provvedimento è stato anche troppo clemente.

amici - de filippi AMICI MARIA DE FILIPPI SPAZZINI de filippi de filippi 1 de filippi