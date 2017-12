"WANNA MARCHI E’ LA PIÙ GRANDE VENDITRICE ITALIANA, PERCHÉ NON PUÒ INSEGNARE LA SUA ARTE?" – LA FIGLIA STEFANIA NOBILE ACCUSA L’ISTITUTO CHE AVEVA INGAGGIATO LEI E SUA MADRE COME DOCENTI E POI SI E’ TIRATO INDIETRO: “ABBIAMO UN CONTRATTO FIRMATO. PAGHERANNO LE CONSEGUENZE. MALEDETTI GIORNALISTI CI VOLETE MORTE" - ATTACCO A DAVID PARENZO: “SEI UNA MERDA...”

Da La Zanzara - Radio 24

“A noi non hanno detto assolutamente niente. Lo hanno solo detto alla stampa. Abbiamo firmato un accordo con quell’istituto, certo. Ora ci penserà il nostro avvocato. Quel tizio pagherà le sue conseguenze”. Così Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a La Zanzara su Radio 24 parlando della vicenda dei corsi per venditori all’Istituto Volta di Bari, che aveva prima ingaggiato la Marchi (e la figlia) come ‘docenti’ e poi si è tirato indietro. “La colpa – dice ancora la Nobile – è vostra, dei giornalisti maledetti. Una vita una colpa non si pagherà mai. Non basta aver sbagliato, il carcere, le umiliazioni, perdere tutto, voi volete che noi moriamo.

E’ questo che volete voi e quelli come Parenzo. Fatevene una ragione. Io e mia madre siamo vive e non abbiamo alcuna intenzione di morire. Vogliamo solo lavorare”. “Più brava di mia madre – insiste – non c’è nessuno. Lei era, è e rimarrà la più grande venditrice in Italia. A lei chiedono di vendere qualunque cosa, ma non lo farà più. Perché non può insegnare? Vendere è un’arte, ragazzi. I reati li ha pagati, ma lei ha venduto per quarant’anni”.

Poi riprende David Parenzo: “Hanno truffato delle persone, io dico solo questo, sono loro che minacciavano di morte le persone se non compravano certe cose”. E la Nobile: “Ma vai a cagare, vai a cagare David. Devi smetterla. Vai affanculo. Basta cazzoooo, bastaaaa, fallo stare zitto. Vuoi che dica tutte le cose che dicono e scrivono di lui….”. “Quando Parenzo vuole parliamo di persona. Perché mi invitava cento volte a Tele Lombardia? Me lo chiede anche il mio avvocato? Da dove nasce il tuo odio, quando tu ti batti contro l’odio razziale? Devi chieder scusa”. “Io ho sulla Marchi e Stefania Nobile un giudizio morale”, dice Parenzo. “Tieniti il tuo giudizio morale e vaffanculo. Lui è merda”. E attacca il telefono.

