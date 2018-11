RABONA A NULLA – IL PROGRAMMA FLOP DI ANDREA VIANELLO SU RAI3, POTREBBE ESSERE VICINO ALLA CHIUSURA ANTICIPATA – PARTITO CON L’INTENTO DI FARE LO STORYTELLING DEL CALCIO ITALIANO, IN 6 PUNTATE NON HA MAI SUPERATO IL 2% (IERI SI È FERMATO A 350MILA TELEMORENTI): È LA PEGGIORE SECONDA SERATA DI RAITRE – IL VERBOSISSIMO CONDUTTORE HA SCOCCIATO PURE GLI INSERZIONISTI: NIENTE SPOT

Potrebbe essere vicino alla chiusura Rabona, il programma flop sul calcio della terza rete condotto dal verbosissimo Andrea Vianello. Partito il 19 ottobre con l’intento di fare lo storytelling del calcio italiano, Rabona e’ stato sonoramente bocciato dal pubblico.

In 6 puntate di messa in onda non ha mai superato il 2 per cento (anche ieri si è fermato a 350 mila telemorenti, ascolti inbarazzanti) distinguendosi come la peggiore seconda serata di Raitre in termini di ascolti. Vianello dopo una parentesi a "la vita in diretta" dove aveva svolto le mansioni di responsabile editoriale aveva chiesto e ottenuto dall’ex dg Mario Orfeo di tornare in video con un programma tutto suo.

Ma Rabona oltre che dal pubblico e’ stato bocciato dagli inserzionisti pubblicitari. Niente spot per il programma di Vianello, difficile da difendere anche da Raitre visto che non si è mai schiodato dal 2 per cento e sgradito ai vertici Rai che ne starebbero meditando la chiusura anticipata

