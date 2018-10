31 ott 2018 15:36

LA RAI DEL CAMBIAMENTO: VIA LIBERA ALLE NOMINE (COL NO DELLA BORIONI), AL TG1 L'IGNOTO CARBONI, IN AZIENDA DA 40 ANNI: ''VENGO DA UNA VECCHIA SCUOLA''. IN REALTÀ L'UNICA VOCE DEL CURRICULUM CHE INTERESSAVA ERA IL FATTO CHE IN QUESTI ANNI AL TG2 AVEVA SEGUITO GRILLO E IL M5S - SAVIANO DÀ IL BENVENUTO A SANGIULIANO: 'PEGGIO DI COSÌ NON SI POTEVA, GALOPPINO DI LANDOLFI, BOCCHINO, COSENTINO, LABOCCETTA. SOCIETÀ INCIVILE''