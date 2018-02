RAI1 CAVALCA MONTALBANO E SPREME CAMILLERI: 32,3% PER ‘LA MOSSA DEL CAVALLO’ - CONTRO LA CORAZZATA DI VIGATA, ‘MATRIX’ SU CANALE5 PORTA UN’OVERDOSE DI POLITICA IN PRIMA SERATA (7,6%), E GLI VA SICURAMENTE MEGLIO CHE A RAI2 (1,7-2%) - LA7 (1,7%) - CAGLIARI-NAPOLI SULLA PAY (4,5%) - BENE RETE4 (7,4%) - GRUBER (5,9%) - PALOMBA (17,9%) VS RAI1 (16,3-15,8%) - FAZIO TRAINATISSIMO (18,2%) - PARDO (8,2%)

Su Sky alle 20.45 Cagliari-Napoli di Serie A ha ottenuto 821mila spettatori e il 2,92% di share. Su Premium lo stesso incontro ha totalizzato 454mila spettatori e l’1,62% di share.

Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share (Camilleri racconta 8.186.000 – 28.2%). Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video 1.652.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 484.000 spettatori pari all’1.7% di share nella prima parte e 440.000 (2%) nella seconda. Su Italia 1 Point Break ha intrattenuto 1.766.000 spettatori (6.9%).

Su Rai3 Litigi d’Amore ha raccolto davanti al video 1.155.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Lo Chiamavano Trinità… totalizza un a.m. di 1.880.000 spettatori con il 7.4% di share. Su La7 Speciale Atlantide – Munich ha registrato 385.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Su TV8 Le Verità Nascoste ha segnato l’1.8% con 455.000 spettatori mentre su Nove Mr. Deeds ha catturato l’attenzione di 303.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time

Lol all’1.4% su Rai 4

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.951.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.696.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.188.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Non ho l’età ha appassionato 1.569.000 spettatori pari al 5.9% e Un Posto al Sole 2.037.000 (7.1%). Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 1.113.000 individui all’ascolto (4%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.666.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Guess my Age – Indovina l’Età ha divertito 556.000 spettatori con il 2%. Sul canale Nove il game show Boom! ha raccolto 365.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 389.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Take me Out sigla lo 0.9% con 265.000 spettatori.

Preserale

Avanti un altro! supera il 22%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.288.000 spettatori (21.7%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.929.000 spettatori (25.7%). Su Canale 5 Avanti il primo! segna 3.682.000 spettatori con il 19.5% di share mentre Avanti un altro! ne segna 5.003.000 (22.2%). Su Rai2 Hawaii Five -0 ha raccolto 843.000 spettatori (3.9%) mentre NCIS 1.449.000 (5.7%). Su Italia1 L’Isola dei Famosi piace a 568.000 spettatori (2.6%), Mai dire Isola a 588.000 (2.6%)e CSI Miami ha totalizzato 775.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 1.269.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 1.102.000 spettatori. Su La7 Var Condicio ha appassionato 188.000 spettatori (share dello 0.8%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 460.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mattina

La Daniele al 21.6%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.217.000 telespettatori con il 19.2% di share e Storie Italiane ottiene 1.615.000 spettatori con il 21.6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.127.000 spettatori (15.6%) nella prima parte e 1.064.000 (14.4%) nella seconda. Su Rai 2 Revenge è vista da 172.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e da 194.000 (2.7%) nel secondo. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 179.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Rai3 Agorà convince 589.000 spettatori pari all’8.2% di share e Mi Manda RaiTre 477.000 (6.5%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 163.000 spettatori con share del 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 155.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 311.000 (4.3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 318.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Buono a Sapersi sale al 16.3% con “il meglio di”

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 1.423.000 spettatori con il 16.3%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.253.000 spettatori con il 15.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 2.010.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 Viaggi da Record segna 480.000 spettatori con il 5.9% Dream Hotel 653.000 (5.4%). Su Italia 1 Dr. House è visto da 304.000 spettatori (2.9%), L’Isola dei Famosi da 1.266.000 (7.7%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.308.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Tutta Salute raggiunge 485.000 spettatori con il 6.1%, Chi l’ha Visto? 11.30 ne raggiunge 610.000 (6.4%) e Quante Storie appassiona 1.067.000 spettatori con il 6.7% di share; Passato e Presente si porta al 5.3% con 949.000 spettatori. Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 468.000 spettatori con il 3.5% di share mentre La Signora in Giallo 864.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 538.000 spettatori con share del 6.1% nella prima parte, e 666.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version, in onda dalle 11.54 alle 15.51, ha intrattenuto 172.000 spettatori pari all’1.1% di share.

Daytime Pomeriggio

Ballando on the Road parte dal 10.7%

Su Rai1 Ballando on the Road ha appassionato 1.875.000 spettatori (10.7% di share); la prima parte de La Vita in Diretta informa 1.900.000 spettatori (13%), la seconda 2.347.000 telespettatori con il 15.1%. Su Canale5 Beautiful appassiona 3.181.000 spettatori (17.5%), Una Vita ha convinto 2.955.000 spettatori con il 16.7% di share mentre Uomini e Donne ha segnato il 18.8% con 2.970.000 spettatori (finale 2.708.000 e 19.1%). L’Isola dei Famosi segna il 21.5% con 2.998.000 spettatori, Amici di Maria De Filippi sigla il 21.4% con 2.977.000 spettatori e Il Segreto si porta al 22.5% con 3.181.000 spettatori.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.753.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte, a 3.214.000 (19.8%) nella seconda e a 3.096.000 (17.6%) nella terza di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha convinto 1.084.000 spettatori (6.8%), Castle 574.000 (4.1%) e Rai Parlamento 229.000 (1.5%). Su Italia1 I Griffin intrattengono 1.028.000 spettatori (5.6%), I Simpson 1.053.000 (6%). The Big Bang Theory hanno raccolto 830.000 spettatori con il 4.9%, E alla fine arriva Mamma 467.000 (3.4%), La Vita secondo Jim è stato seguito da 518.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 le Elezioni Regionali hanno fatto compagnia a 825.000 spettatori (5.5%) mentre Geo è stato la scelta di 1.795.000 spettatori con l’11.8% di share (Aspettando Geo 1.102.000 – 7.9%). #CartaBianca è stato scelto da .000 spettatori con il % di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.432.000 spettatori con l’8.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 507.000 spettatori con il 3.1% nella prima parte e 392.000 (2.8%) nella seconda. Su Real Time Amici di Maria De Filippi sigla l’1.9% con 340.000 spettatori.

Seconda Serata

Fazio al 18.2%

Su Rai1 Che Fuori Tempo che Fa convince 1.808.000 spettatori con il 18.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 333.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rai2 Le Regole del Delitto Perfetto segna 179.000 spettatori con l’1.5% nel primo episodio e 126.000 (1.7%) con il secondo. Su Rai 3 La Grande Storia segna il 3.8% con 669.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – Il Calcio è il nostro Gioco viene visto da una media di 609.000 ascoltatori con l’8.2% di share. Su Rete4 Lo Straniero senza Nome ha segnato il 5.9% con 494.000 spettatori. Su La5 L’Isola dei Famosi Extended Version ha intrattenuto 100.000 spettatori pari al 2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.175.000 (23%)

Ore 20.00 6.407.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 2.466.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.904.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 2.249.000 (12.9%)

Ore 19.00 2.316.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 3.596.000 (21%)

Ore 20.00 5.493.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.987.000 (13.7%)

Ore 18.30 1.080.000 (6%) prima parte, 801.000 (3.9%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 583.000 (6.1%)

Ore 18.55 1.009.000 (4.9%), L’Almanacco 1.009.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 772.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.402.000 (5.3%)