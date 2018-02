REGINE CONTRO - MA E’ VERO CHE MARIA DE FILIPPI HA POSTO IL VETO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE TRASMISSIONI CONDOTTE DA BARBARA D’URSO A GIULIA DE LELLIS, ANDREA DAMANTE, LUCA ONESTINI E FRANCESCO MONTE?

Da https://www.leggo.it

MARIA DE FILIPPI E BARBARA DURSO

Guerra fredda a Mediaset tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso? La voce, lanciata per prima dal sito Trash Italiano, sta circolando da qualche ora e riguarderebbe uno scontro latente tra le due conduttrici. Ecco cosa sarebbe successo.

Cos'hanno in comune Giulia De Lellis, Andrea Damante, Luca Onestini e Francesco Monte? Tutti questi personaggi, sempre molto presenti in tv, devono la loro fama al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Non è però questo l'unico elemento in comune. Trash Italiano, infatti, ha sottolineato come, dopo la fine dei loro impegni nei reality, Gf Vip e Isola dei Famosi, nessuno di questi personaggi televisivi è stato ospite di Pomeriggio 5 o Domenica Live, i due programmi condotti da Barbara D'Urso, ma solo a Mattino 5 (condotto da Federica Panicucci) e Verissimo (condotto da Silvia Toffanin).

IVANA MRAZOVA LUCA ONESTINI

La rivista Chi, sempre ben informata, ha avanzato un'ipotesi che confermerebbe gli attriti tra la De Filippi e la D'Urso: Maria avrebbe infatti posto un veto alla partecipazione dei 'suoi' ragazzi ai programmi condotti da Barbara. Ci sarebbe anche un motivo dietro questa presunta decisione: «Quel che è certo è che gli opinionisti di Barbara sono mai stati teneri nei loro confronti e questa linea, dalla quale la d’Urso non ha mai preso formalmente le distanze, ha sicuramente urtato certe sensibilità».

francesco monte giulia de lellis