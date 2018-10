Da Oggi

ELISABETTA CANALIS

“IL TEMPO PASSA…” – Elisabetta Canalis esordisce con un filo di malinconia nella lunga intervista esclusiva che il settimanale Oggi pubblica sul numero in edicola: «Io mi sento 27-30 anni e invece sul calendario il tempo passa. Spero di crescere entro i 60. Anche perché sono già alla mia terza vita: la prima in Sardegna, la seconda a Milano, la terza negli Stati Uniti».

“NON INVECCHIERO’ NEGLI STATI UNITI” – Elisabetta Canalis sembra avere le idee molto chiare anche sul marito Brian Perri e sulla figlia Skyler Eva: «Mio marito Brian si trasferirebbe in Italia di corsa, ma per lavoro non può farlo. La mia vita ora è lì, Skyler studierà lì. Ma sul futuro abbiamo piani molto chiari: tra 15 anni, torneremo. Non invecchierò negli Stati Uniti, l’Italia è il mio Paese, non potrà mai essere solo un posto dove fare le vacanze. E poi mi ha dato tanto, anche nel lavoro».

ELISABETTA CANALIS

IL SENO… RINVIGORITO – Elisabetta Canalis, nell’intervista a Oggi, scherza sul décolleté che appare rinvigorito: «Ho avuto una… seconda giovinezza, una tempesta ormonale che mi ha fatto tornare alle forme che avevo a 27 anni». E si fa seria per affrontare il tema molestie, a un anno dallo scoppio del fenomeno MeToo: «La mia più grande fortuna è stata incontrare Franchino Tuzio (scomparso un anno fa, ndr), che è stato il mio agente, appena arrivata a Milano.

elisabetta canalis

Mi ha messa in guardia su chi dovevo evitare, mi segnalava gli agenti che portavano le ragazze a cene con direttori di rete, produttori e possibili compromessi… In base alla mia esperienza, c’è molta più offerta che domanda, è pieno di ragazze che danno per scontato di dover andare a letto con qualcuno per avere un lavoro. Il che significa che se è vero che gli uomini usano il potere per avere donne che altrimenti potrebbero solo sognare, è altrettanto vero che molte ragazze usano la bellezza per portarsi a casa lavori che altrimenti non avrebbero».

