REO CON-FESSO - ''DIETRO GIANLUCA VACCHI CI SONO IO''. MIRKO SCARCELLA PARLA DEL SUO LIBRO ''INSTASECRETS'' IN CUI SPIEGA COME DIVENTARE UNA STAR DI INSTAGRAM COME IL RAMPOLLO CHE SCULETTA. ''QUANDO HO INIZIATO A SEGUIRLO AVEVA ANCORA 2000 FOLLOWER. GIANLUCA ATTRAVERSO I SUOI POST - IN CUI BALLAVA - HA REGALATO UN SENSO DI LIBERTÀ, SOPRATTUTTO AI GIOVANI, FREGANDOSENE DEL GIUDIZIO ALTRUI. IL SUO SEGRETO? FAR VEDERE...'' (VIDEO)

Lorenzo De Caro per www.corriere.it

INSTASECRETS DI MIRKO SCARCELLA

Sorriso smagliante, camicie florali e un ciuffo prorompente sono gli ingredienti perfetti che hanno fatto di Mirko Scarcella, giovane imprenditore milanese, un guru del mondo digitale. Classe 1987, alto 185 centimetri, per anni ha lavorato come commesso da Zara, fino a quando la sua passione per i social network e l’incontro con Gianluca Vacchi non l’hanno portato oggi a guadagnare 4 milioni l’anno.

«Ho iniziato da giovanissimo a lavorare con mia madre al mercato; all’epoca vendevamo vestiti lì e sin da subito ho iniziato a interagire con il pubblico che avevo di fronte capendo le esigenze di ogni cliente». Dopo gli studi Mirko inizia a lavorare come sales assistant non trascurando mai la sua passione per il web. «Sono stato per alcuni anni un normale impiegato con contratto a tempo indeterminato, al tempo eravamo solo in 15 ad averlo.

mirko scarcella e gianluca vacchi

Nove anni fa però mi sono messo in aspettativa, di nascosto dalla mia famiglia, e assieme a un amico, che oggi fa parte del mio team, abbiamo deciso di creare un qualcosa di nostro. Abbiamo iniziato con il gestire l’immagine social di alcuni ristoranti, fino a quando non siamo approdati al mondo di Instagram e dei suoi algoritmi». Da quel momento la vita di Mirko è cambiata radicalmente. «Una volta capito come funzionano i meccanismi di Ig, ovvero a che ora postare e cosa vuol vedere la gente online, abbiamo iniziato a prendere i primi clienti importanti, tra cui Gianluca Vachi quando aveva ancora 2000 follower».

MIRKO SCARCELLA

L’incontro con Vacchi

L’incontro con Vacchi è stato per un’intervista. «Al tempo avevo una mia testata giornalistica online e alcuni amici mi chiesero di intervistare Gianluca, personaggio che ancora non conoscevo anche perché, all’epoca, su Instagram Vacchi aveva solo quindici foto», racconta Scarcella. Ma tutto parte da lì. «Da quel momento Gianluca ed io ci seduti a tavolino e abbiamo pianificato insieme la sua esplosione sul web». A differenza di quello che si legge sui giornali (e non solo) a rendere Vacchi famoso, oltre alle condivisioni dei post negli orari di punta e all’utilizzo di hashtag di tendenza, è stato il modo di comunicare con i suoi seguaci.

GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO TRUMP IT

«Gianluca attraverso i suoi post - in cui ballava - ha regalato un senso di libertà, soprattutto ai giovani, fregandosene del giudizio altrui. Il suo segreto? Far vedere ciò che la gente non si aspetta». Il senso di uguaglianza, in altre parole, è l’arma per sfondare sul web. «Se una star famosa pubblica una foto in un supermercato ha fatto bingo, la gente si riconosce nel proprio beniamino preferito e continua a seguirla poiché la sente vicina. Ci avete mai fatto caso perché Rihanna non condivide mai selfie scattati in jet privati e in hotel da capogiro? Semplice, perché in quel caso venderebbe invidia e irraggiungibilità e i follower dopo poco si stancherebbero di lei».

GIANLUCA VACCHI

Il libro con la prefazione di Feltri

Il guru del web il 12 febbraio, sulla cresta dell’onda, ha lanciato sul mercato il suo primo libro, «Instasecrets», con la prefazione di Vittorio Feltri, che in un solo giorno ha venduto più di 12 mila copie. «Il libro non è altro che un manuale su come essere popolari sul web e quali sono le linee guida che io ho utilizzato per i miei clienti più importanti, tra cui, Gianluca Vacchi —spiega il giovane imprenditore —. Svelo dalla prima all’ultima strategia per ottenere milioni di seguaci: da cosa condividere fino a quale filtro usare per catturare l’attenzione del popolo del web». Una vera e propria guida su come essere vip nell’epoca del 2.0.

