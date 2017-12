LA REPLICA DEL CONCERTONE DI VASCO ROSSI SU RAI1 (12,3%) VIENE SUPERATA DA “LE TRE ROSE DI EVA 4” SU CANALE5 (13,6%) - BENE ANCHE IL CARTONE ANIMATO DISNEY “LA CARICA DEI 101” SU RAI2 (10,6%) - SU SKYUNO “MASTERCHEF 7” FA IL 3,6% MA CONSIDERANDO ON DEMAND E REPLICA I TELE-CHEF HANNO ACCHIAPPATO PIU’ DI UN MILIONE DI SPETTATORI

vasco rossi

Da https://www.davidemaggio.it

Su Rai1 La notte di Vasco (in replica) ha conquistato 2.637.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 La carica dei 101 ha interessato 2.565.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.370.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 La grande storia ha raccolto davanti al video 1.499.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

Su Rete4 Tango & Cash totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Spirit – Cavallo selvaggio ha registrato 616.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su TV8 Water horse – La leggenda degli abissi ha segnato il 2.1% con 505.000 spettatori mentre su Nove Abbronzatissimi ha catturato l’attenzione di 495.000 spettatori (2.2%). Su Sky Uno MasterChef 7 ha segnato il 3.64%. Nel complesso considerando l’On Demand, il +1, e la replica di seconda serata, il programma ha ottenuto 1.098.889.000 spettatori. Su Rai4 I sogni segreti di Walter Mitty sigla l’1.7% con 417.000 spettatori.

Access Prime Time

vasco rossi

Striscia al 19.6%

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.237.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.036.000 spettatori con uno share del 19.6%. Su Rai 2 LOL ;-) è la scelta di 1.366.000 spettatori (5.3%). Su Italia1 CSI Scena del Crimine ha registrato 1.084.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 La Strada senza Tasse ha appassionato 1.186.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole 1.829.000 (7.2%). Su Rete4 Tempesta d’amore (in onda dalle 19:55 alle 21:19) ha raccolto un netto di 916.000 individui all’ascolto (3.8%), mentre su La7 L’anno di 8 e ½ ha interessato 1.003.000 spettatori (4%). Su Tv8 Guess my Age – Indovina l’Età ha divertito 739.000 spettatori con il 2.9%. Sul canale Nove O’ Mare mio ha raccolto 263.000 spettatori con 1%. Su Rai4 Lol :-) ha ottenuto 390.000 spettatori con l’1.6%.

le tre rose di eva

Preserale

L’Eredità oltre il 24%, The Wall al 22%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.539.000 spettatori (19.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.070.000 spettatori (24.1%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti segna 2.879.000 spettatori con il 16.6% di share mentre The Wall ne segna 4.541.000 (22%). Su Rai2 Ho sognato l’amore ha raccolto 805.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 705.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 1.113.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 276.000 spettatori (share dell’1-5%). Su Tv8 Cuochi d’Italia piace a 270.000 spettatori (1.5%) e 4 Ristoranti fa compagnia a 498.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

Uno Mattina oltre il 20%

Antonia Klugmann a Masterchef

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.067.000 telespettatori con il 20.6% di share e Storie Italiane ottiene 1.257.000 spettatori con il 18.9% di share. Su Canale5 Il mio amico Babbo Natale ha registrato 591.000 spettatori (9%). Su Rai 2 I Fantastici 5 è visto da 261.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Superbunny in orbita ottiene un ascolto di 123.000 spettatori pari al 2% di share. Su Rai3 Io Semiramide convince 195.000 spettatori pari al 3% di share e Charlie – Anche i cani vanno in paradiso 215.000 (2.7%). Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di 263.000 spettatori con share del 3.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 90.000 spettatori con il 2.8% nelle News e 262.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 262.000 spettatori pari al 3.9%.

giudici masterchef

Daytime Mezzogiorno

Il 10% per Gentiloni

Su Rai1 Conferenza stampa Presidenza del Consiglio (in onda dalle 10:54 alle 13:25) ha raccolto 1.180.000 spettatori con il 10%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.595.000 telespettatori con il 15%. Su Rai2 Un ciclone in convento segna 414.000 spettatori con il 4.6% nel primo episodio e 907.000 (6.8%) nel secondo. Su Italia 1 l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.144.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Colpo di scena raggiunge 685.000 spettatori con il 4.7% e Caro Marziano ne raggiunge 517.000 (3.1%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 449.000 spettatori con il 3.5% di share mentre La Signora in Giallo 887.000 (5%). Su La7 TG La7 Speciale interessa 221.000 spettatori con share dell’1.9%.

Daytime Pomeriggio

Geo sfiora il 13%

Su Rai1 Zero e Lode ha giocato con 2.091.000 spettatori (12.4% di share); la prima parte de La Vita in Diretta informa 1.644.000 spettatori (12%), la seconda 2.094.000 telespettatori con il 14.4%. Su Canale5 Una Vita ha convinto 2.636.000 spettatori con il 15.1% di share mentre Quello che nascondono i tuoi occhi ha segnato il 13.2% con 1.958.000 spettatori. Il Segreto si porta al 17.8% con 2.429.000 spettatori. Il regalo più bello ha fatto compagnia a 1.985.000 spettatori con il 13.7%. Su Rai2 Detto Fatto XMAS ha convinto 1.015.000 spettatori (6.8%) e Good Witch 525.000 (3.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.203.000 spettatori (6.8%), Un semplice desiderio ha raccolto 808.000 spettatori con il 5.6%, La banda dei coccodrilli 587.000 (4.2%). Su Rai3 Il Commissario Rex ha fatto compagnia a 937.000 spettatori (6.7%) mentre Geo è stato la scelta di 1.971.000 spettatori con il 12.9% di share (Aspettando Geo 1.168.000 – 8.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 803.000 spettatori con il 4.9%. Su La7 Mato Grosso ha ottenuto 296000 spettatori con il 2%.

LA CARICA DEI 101

Seconda Serata

La Carica dei 102 al 9.8%

Su Rai1 Nella memoria di Giovanni Paolo II convince 606.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Canale 5 Adele – Live in London ha totalizzato una media di 684.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rai2 La carica dei 102 segna 1.308.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai 3 Tutta Colpa della Brexit segna il 5.1% con 484.000 spettatori. Su Italia1 Upgrade viene visto da una media di 609.000 ascoltatori con il 7.2% di share. Su Rete4 Quel treno per Yuma ha segnato il 3.1% con 282.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.437.000 (18.6%)

Ore 20.00 5.486.000 (23.4%)

TG2

Ore 13.00 2.638.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.687.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.906.000 (11.3%)

Ore 19.00 2.087.000 (10.7%)

TG5

Ore 13.00 3.314.000 (19%)

Ore 20.00 4.593.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.803.000 (12.5%)

Ore 18.30 1.101.000 (6.6%)

TG4

Ore 11.30 532.000 (6%)

Ore 18.55 899.000 (4.7%) prima parte, 987.000 (4.6%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 605.000 (3.3%)

Ore 20.00 1.099.000 (4.6%)