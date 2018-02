RICCI AVVELENATI PER BAGLIONI - "LA PRIMA SERATA DI SANREMO? MICHELLE HUNZIKER LAVORA E TIRA LA CARRETTA MENTRE I MASCHI CAZZEGGIANO: INTERVENGA LA BOLDRINI" – ANCHE GLI ALPINI CONTRO IL DIVO CLAUDIO: ECCO PERCHE' – E FIORELLO PARLA DELL’UOMO CHE HA FATTO L’INCURSIONE SUL PALCO: “MI HA CHIESTO SCUSA. MI HA RAGGIUNTO AL RISTORANTE E..”

ANSA - "L'uomo che ha fatto l'incursione sul palco dell'Ariston mi ha chiesto scusa": lo racconta Fiorello, all'indomani del debutto di Sanremo di cui è stato protagonista con vertiginosi picchi di ascolto.

"Sono andato al ristorante e, quando sono uscito, in mezzo alle telecamere che mi aspettavano c'era anche lui. Mi ha avvicinato - racconta - per parlarmi, mi ha detto che era stato interrogato e che lo avevano lasciato andare. Mentre salivo in macchina mi ha chiesto nuovamente scusa, ma gli ho detto che non c'era bisogno"

2. ALPINI CONTRO BAGLIONI

Luca Romano per il Giornale

Piccola polemica al Festival di Sanremo. A sollevarla è l'Associazione nazionale alpini che non ha digerito un passaggio dell'intervento di Claudio Baglioni in conferenza stampa.

Il conduttore di Sanremo ha affermato: "Non faremo un'adunata di alpini". Una frase che ha innescato le proteste degli alpini che puntanto il dito contro il cantante hanno affermato: "Quella frase non ci è piaciuta. Nel contesto in cui è stata detta, è sembrata un riferimento a un momento di gozzoviglia, mentre le adunate hanno, certo, un momento di condivisione e amicizia ma servono per ribadire i valori e onorare i caduti. Io direi che, se è una persona educata, dovrebbe chiedere scusa", ha sottolineato il presidente dell'Ana, Sebastiano Favero.

Poi ha aggiunto: "Se non lo fa, canti pure. Noi cantiamo le nostre canzoni, lui le sue. Io lo inviterei anche a vedere cosa fanno gli alpini". E a puntare il dito contro Baglioni è anche il direttore de l'Alpino, don Bruno Fasani: "Mi rammarica molto che si possa offendere l’Ana senza che si senta neppure il dovere di chiedere scusa". Insomma la conferenza stampa di Baglioni ha creato un piccolo caso diplomatico. Il conduttore cerceherà di rimediare?

3. RICCI

Da www.leggo.it

Antonio Ricci sbotta. «Nel pezzo di Festival che ho visto viene mirabilmente esemplificata la condizione femminile: la donna che lavora e tira la carretta mentre i due maschi - fuchi - cazzeggiano. La Boldrini deve intervenire!».

Questo il commento del patron di 'Striscia la notizia', Antonio Ricci, sulla prima serata del Festival di Sanremo e sui ruoli dei conduttori Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker.

NEI GIORNI SCORSI L'ATTACCO A BAGLIONI Già nei giorni scorsi Antonio Ricci aveva preso di mira Claudio Baglioni. Le mie scuse a Claudio Baglioni? Non ci penso nemmeno. Nessun passo indietro per il patron di 'Striscia la notizia' Antonio Ricci che qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata al 'Corriere della sera', aveva attaccato il conduttore del Festival di Sanremo.

Dichiarazioni che avevano fatto storcere il naso ai fan del cantante, indignati a tal punto da lanciare una petizione per convincere Ricci a chiedere scusa. Una richiesta, però, rispedita al mittente. "Carissimi fan di Claudio Baglioni - scrive l'autore televisivo sul sito di 'Striscia' - avete fatto una petizione per chiedermi di rivolgere le mie scuse al grande poeta. Penso piuttosto che l'autore di un verso osceno come 'accoccolati ad ascoltare il mare' - prosegue Ricci rincarando la dose - debba chiedere lui perdono all'intera Italia, patria di santi, navigatori e poeti. Io - conclude - proprio non ce la faccio ad accoccolarmi con voi, neppure con una pistola puntata alla tempia. Piuttosto la morte che l'accoccolamento".

